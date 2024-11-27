提案修法挨批弱化國防 葉元之：證明民進黨要學生上戰場

國民黨立委葉元之提案修「民防法」，草案主張排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組，遭綠營批評削弱台灣安全。葉元之今天反批，證明民進黨就是處心積慮要學生上戰場。

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨正上演「門戶洞開三部曲」，重創台灣防衛，國防體系、民防體系及全民意志缺一不可，呼籲全民警惕，正視國民黨正在削弱台灣安全的事實。

葉元之表示，民進黨說他修民防法，就是弱化國防，他再說明一次，他修的部分是讓學生免加入「學校防護團」，而「學校防護團」的功能是戰時支援軍事活動，所以民進黨再一次證明他們就是處心積慮要學生上戰場，認為學生不上戰場，國防就會弱化。

葉元之說，那如果這樣，在還沒有修法前，民進黨為何不趕快叫學校組「學校防護團」呢？怎麼還不叫學生加入呢？「如果不做的話，就是弱化國防、就是中共同路人喔。」