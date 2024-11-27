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從Taiwan Plus看川普 陳冲認為信口開河才是民眾的悲哀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲。本報資料照片
新世代金融基金會董事長陳冲。本報資料照片

新世代金融基金會董事長陳冲今日對Taiwan Plus 的川普事件有感而發指出，Taiwan Plus有無誤用Felon一字、法學專家擔心破產人能否適任要職?其實都不是大問題，在政治上不論國內外，各方固然也關心財務破產，但更煩惱的是政治人物信用破產，乃至名譽破產，更擔心領導人扯謊，信口開河，講話不算話，那才是民眾的悲哀。

陳冲指出，至於川普講話是否算回事?有時間，可以讀讀他的談判手冊The art of the deal；沒時間，不妨拿出手機在搜尋引擎輸入關鍵字: Trump(川普) plaza hotel(廣場飯店) home alone(小鬼當家)，看看有啥故事?

陳冲表示，或許有人會想，破產畢竟是經營不善的結果，如果把國家交給這種人，不挺麻煩? 但他認為，這點也不必杞人憂天，他曾多次談過美元的陷阱(於茲不贅)，也就是印鈔發債的特權，美國本有印美鈔的優勢，發債又不怕沒人買，例如川普第一任，上任時美國國債19.94兆美元，已很驚人，卸任時更高達駭人的27.75兆美元，增加國債八兆美元：「因此簡單言之，美國原則上沒啥破產問題，川普繼續揮霍，可以預期。」

陳冲表示，川普組閣剛剛完成，昨天美國特別檢察官Jack Smith，不甘不願撤銷對川普的起訴，法院也隨即裁准，同時紐約州法院，就川老封口費案件已定罪未宣判的34項罪名，可想而知也會停止訴訟，不過這不代表總統任期後仍會免於訟累。

陳冲接著聯想到最近一場聚會，熟朋友間無所不談，但有人講到本地Taiwan Plus川普重刑犯新聞事件，對媒體用字，大夥就有兩種不同意見。

有人問他看法，陳冲說，他知道這些舊識的個性，曉得在對立氣氛濃厚時，不必直接回答問題，因此他就表示「請拿出手機，麻煩在搜尋引擎輸入Trump及conviction二字，看看有何結果?」，經過一番折騰，在場的朋友，都有共同的反應，英文媒體的用字，幾乎一樣!Trump總與convicted felon同時出現，陳冲則認為，不論對錯，Taiwan Plus的用字，源自外媒，其實並不預存主觀的偏見。

接著同一場合，有一位法學先進表示，報載川普曾多次破產，居然可以參選總統? 陳冲表示 依照我國總統選舉罷免法第十二條，破產的確是種消極資格，美國是否失之過寬?而川普到底是否曾經破產?記得川老第一次競選時，希拉蕊就曾在辯論時說:you’ve taken business bankruptcies six times，當時川普四兩撥千斤答覆:On occasion—four times—we used certain laws that are there，我是依法實施，(破產)四次，希拉蕊一時語塞。

陳冲接著說，最妙的是，事後有人仔細點算，確有六次，而當華盛頓郵報記者O’Harrow堵麥詰問時，川普毫不遲疑回答:應把前三次算為一次(1991、1992大西洋城三家賭場申請破產，哈!都在大西洋城只算一次)。再加上1992年紐約的Plaza Hotel、2004年的Trump Hotel、2009年的Trump Entertainment Resort，「前科累累」，難怪希拉蕊實在搞不清楚。

在陳冲看來，其實希拉蕊的用語相當精確，她問的是business bankruptcy，而不是personal bankruptcy，所以申請破產的是公司(川普只是負責人)，川普個人從來沒破產過，而且在美國破產(公司或個人)也不是太沒面子的事，不過就是資產不抵負債，法律給予東山再起的機會而已。難怪川普可以毫不慚愧表示，他每次申請都是financially sound move(財務上正當行為)，依法論法，倒也沒錯。根據媒體報導，川普每次申請(四次或六次)，都是依據Chapter 11(第十一章 公司)，而不是Chapter 7或Chapter 13(個人)，所以希拉蕊想要用bankruptcy弱化川普，並不成功，因為在美國用過Chapter 11的公司多著。

封口費案 川普 辯論 陳冲

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