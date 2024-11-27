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台糖未認真討欠款 黃國昌要凍結預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院27日進行附屬事業單位預算的朝野協商，黃國昌針對台糖追討欠款不利表達不滿。（直播截圖）
立法院27日進行附屬事業單位預算的朝野協商，黃國昌針對台糖追討欠款不利表達不滿。（直播截圖）

台糖沒有認真追前董事長吳乃仁賤賣土地的錢，因此要凍結部分預算！」民眾黨立委黃國昌27日於朝野協商附屬單位預算時表示，吳乃仁遭法院判定要還台糖1.1億，結果才還了32萬，因此決定要凍結台糖預算。台糖代理董事長劉起孝回應說，目前已經還了3973萬，剩下8千萬會持續追償，3個月內提具體計畫。

吳乃仁並非還不起錢

立法院27日協商「113年度中央政府總預算案附屬單位預算」，立法院長韓國瑜先做出裁示，附屬單位預算要尊重委員會中心主義，因此委員會審查完的結果不會在朝野協商時變更，獲得各黨團通過。不過輪到審查台糖預算時，黃國昌不滿表示，台糖未積極追償前董座吳乃仁賤賣土地的損失，要凍結部分預算。

「目前吳乃仁還的錢，連支付延遲利息都不夠！」黃國昌指出，但吳乃仁並非生活有困難，不只進出俱樂部、高檔餐廳，出入還有高檔車子接送，拖了這麼久才還一點點錢實在不應該，他批評台糖追討欠款不力。

3個月提追討計畫

劉起孝回應說，有關吳乃仁賤賣土地案，目前執行職務人受償所得已有3973萬，其中與吳乃仁相關的有746萬，至於剩下的8千萬債權，會依照規定查調所得與財產，並持續追償。希望列為具體書面報告，台糖也會在3個月內提出具體追償計畫。韓國瑜便宣布，此凍結案保留到台糖繳交報告，再研議是否解凍。

國民黨團書記長林思銘則說，台糖去年有部分款項的決算約9百多萬，為何今年增加到4513萬，實際上支出是否有這麼多？劉起孝回應說，由於有訴訟法律事務費用，還有農業工程、灌溉與整地等規劃，因此支出金額浮動較大。【更多精采內容，詳見

台糖 吳乃仁 民眾黨 附屬單位預算 韓國瑜 黃國昌

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