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台灣獎助金名額增 林佳龍：2025年增至125人

中央社／ 台北27日電

外交部林佳龍今天在「台灣獎（助）學金週年慶祝」活動上宣布，台灣獎助金名額將於2025年自100名增至125名；並讚許受獎生與學人返國後成為台灣的最佳文化大使，有助台灣國際連結。

外交部下午舉行「外交部台灣獎（助）學金及留台校友會（TAA）臉書粉絲專頁週年慶」，慶祝台灣獎學金20週年、台灣獎助金14週年及TAA臉書粉絲專頁成立1週年，來自10個邦交國約20位駐台官員、台灣獎學金受獎生及台灣獎助金學人各約30人共襄盛舉。

外交部長林佳龍致詞時表示，台灣獎學金、台灣獎助金以及TAA等3計畫對台灣與世界的連結貢獻良多，至今已有超過3000名學生與1400名學人受惠，因此他上任外長後，宣布台灣獎學金倍增的兩年期計畫。

繼8日宣布台灣獎學金將於2025年由每年約200名增至400名，2026年則增加至500名，林佳龍今天進一步宣布，台灣獎助金名額將於2025年自100名增至125名。

林佳龍指出，此計畫讓獎學金受獎生與獎助金學人有了對台灣更深的理解，返回國後更成為台灣最佳的文化大使，並透過TAA活動維持與台灣的友誼。

林佳龍表示，TTA計畫自2010年啟動後，已在世界各國成立89個分會，在支持台灣國際參與上扮演重要角色，而外交部去年11月成立TAA臉書頁以來，已有超過8500名粉絲、觸及超過24萬人。

林佳龍提及，外交部正推動總合外交以及榮邦計畫，教育與人才培育為其中重要支柱，台灣願與友邦以及理念相近國家共同作育英才，尤其是在半導體、資通信科技、農業以及醫衛等關鍵領域。

外交部慶祝活動上有來自帛琉、巴拉圭的台灣獎學金受獎生輪番上台表演，分別為TAA臉書線上表演影片競賽前3名團隊，林佳龍也在活動上頒發外交部「台灣獎學金計畫」學業傑出表現獎，同時任命TAA「校園宣傳大使」。

外交部 林佳龍 粉絲

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