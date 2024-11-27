周玉蔻與蔡玉真遭判刑 張淑娟：應去牢裡真心悔過

媒體人周玉蔻、蔡玉真誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，遭法院各判刑1年半。張淑娟今天表示，如果周玉蔻、蔡玉真想悔過，就應該到牢裡真心悔過，不是今天說完道歉，明天繼續去霸凌下一個人。

對此，周玉蔻截至下午3時止，未有相關回應。

周玉蔻、蔡玉真遭起訴誣指張淑娟涉及蔣孝嚴緋聞，台北地方法院認為2人態度不佳，26日依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑。

張淑娟與代理律師吳漢成，今天在國民黨立委王鴻薇的陪同下，在立法院召開記者會。張淑娟表示，台灣近期霸凌事件層出不窮，而她從2022年9月中被霸凌到現在。她會中鞠躬致意，向幫她加油的人道謝。

張淑娟哽咽說明，案件發生時，雙親已經過世，如果雙親還在世，會承受不了這種驚嚇。這兩年的親身經歷，是非常慘痛的經驗，希望從此之後不要再有下一位受害者。

張淑娟指出，2022年9月22日周玉蔻在節目中公布她的姓名，而當她在23日發布聲明否認後，周玉蔻等人明明可以踩煞車，卻選擇繼續霸凌，時任陳時中競選團隊總幹事的民進黨立委吳思瑤當天也有出席該節目，「這是媒體、資深媒體人、立委、名嘴的集體霸凌事件」，逼得她只好去按鈴控告。

張淑娟表示，周玉蔻在事發3年後，寫了一封信給她的律師，邀請她喝下午茶，稱要用自己的人脈，幫她開節目、賣作品，「我覺得，妳把一個人都打昏，丟到臭水溝，屍體已經曝屍3年，寫這封信來，只希望我們撤告」。

吳漢成提到，對於法院的判決表示尊重、肯定，彰顯法院對於個人名譽權、隱私權的重視，同時對媒體人喜歡用不實誹謗內容做為爭取聲量的惡習，做出明確的警告，希望這個判決可以引起社會對於媒體責任、言論自由界限的反思。

吳漢成呼籲周玉蔻、蔡玉真放棄上訴，這才是真正對張淑娟認錯的真誠表現，也為自己的行為負起應有的責任。

王鴻薇強調，這是非常顯而易見、不折不扣的媒體霸凌事件，造成張淑娟極大的創傷，也承受非常大的壓力，終於等到遲來的正義。

對於遭質疑集體霸凌，吳思瑤受訪回應，她2022年擔任陳時中競選台北市長總幹事，對於周玉蔻指控張淑娟的事件，第一時間就清楚表明立場，陳時中競總「不涉入、不認同、也不參與」，立場迄今從未改變，對張淑娟所受傷害，也深表遺憾不捨。

吳思瑤也說明，她擔任陳時中競總幹事，從未評論過任何張淑娟的事件，因為她不認同，所以拒絕評論也無法評論。此外，她肯定司法為當事人名譽平反，希望藉此導正不當爆料文化。