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賴清德出訪傳共軍將軍演 李彥秀：國安放話意在出口轉內銷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統30日將訪問南太平洋友邦。據外媒報導，中國大陸可能在未來幾天，以此為藉口發動軍事演習。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）
賴清德總統30日將訪問南太平洋友邦。據外媒報導，中國大陸可能在未來幾天，以此為藉口發動軍事演習。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）

賴清德總統30日將訪問南太平洋友邦。據外媒報導，中國大陸可能在未來幾天，以此為藉口發動軍事演習。國民黨立委李彥秀說，對岸不必有任何外交打壓與軍事演習，而匿名國安官員向外國媒體放話，且都是臆測，目的是「出口轉內銷」，轉移執政不滿。

李彥秀說，賴總統出訪友邦，是代表中華民國的主權，象徵台灣民主經濟的果實，也是2350萬人民共同的期待，對岸沒有必要有任何的外交打壓與軍事演習，對兩岸僵局的和緩，善意螺旋的堆疊，以及人民情感的聯繫都沒有幫助。中國大陸應該正視中華民國的主權，以及回應台灣人民的期待。

李彥秀也說，另一方面，賴總統30日才要出訪，對岸也還沒有任何的動作，匿名國安官員急急忙忙的對外國媒體放話，而且全文都是「可能」、「不排除」、「評估」等臆測用語，顯然真正目的是「出口轉內銷」。果不其然，綠委立刻紛紛跟進加碼，「一條龍式」的議題操作，真正的目的就是鞏固深綠支持者，轉移民眾對執政的不滿、貪腐的憤怒以及政治酬庸的痛恨。

李彥秀強調，兩岸不能只有對抗而沒有對話，兩岸不能只有衝突而沒有交流。兩岸的和平、穩定與繁榮是台灣人民共同的期待，也是兩岸人民共同的利益，任何想利用兩岸衝突獲取政黨與個人利益，都是非常卑劣與不道德的手段。

出訪 國安 李彥秀 演習 賴清德

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