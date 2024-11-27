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不只棒球、文學也為國爭光 文化部：最高獎勵30萬

中央社／ 台北27日電

台灣棒球健兒打敗日本贏得12強賽冠軍，中央、地方都發獎金，但作家楊双子上周獲「美國國家圖書獎」卻顯得相對安靜，文化部今天表示，已在進行相關安排，對作家的鼓勵也會按照規定辦理，最高每人可獲30萬元。

楊双子「臺灣漫遊錄」英文版由金翎翻譯，上周獲得美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，不但是台灣第一人，也是華文世界第一人。

作家黃崇凱在臉書表示，這兩天看到台灣拿12強冠軍後，各縣市紛紛加碼發獎金給球員，「如果照這邏輯，台中市不也該至少發個100萬給楊双子嗎？」黃崇凱說，美國國家圖書翻譯大獎之於台灣或整個華文世界，都可說是前所未有，幾十年內也不一定再有。

作家廖振富也在臉書發文表示，「我們感嘆棒球隊全體成員可獲得國家頒給的高額獎金，但作家獲得國際重大獎項，除了榮譽，國家並無任何制定任何獎勵辦法」。

對此文化部今天表示，根據「文化部辦理國際競賽獲獎者獎勵作業要點」，為獎勵國內人才於國際競賽獲獎，凡具有中華民國國籍者，參與國際定期舉辦的競賽且參與國家至少10國以上者，獎勵金額度以新台幣30萬元（含稅）為上限。實際獎勵金額度由審查小組決議作成建議，文化部也將另頒獎狀予以表揚。

文化部表示，「臺灣漫遊錄」於2020年由春山出版社出版，獲得2021年金鼎獎圖書類文學圖書獎，並在文化部翻譯出版獎勵計畫獎助下，於今年11月由美國Graywolf Press發行英譯本。此次獲獎，實為國內長期耕耘台灣文學外譯工作所開出的美麗花朵。

台灣文學 文化部 文學類 楊双子 臺灣漫遊錄

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