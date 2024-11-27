立院初審補助台電千億 全案保留送院會協商

立法院財政、經濟委員會聯席會議今天審查「113年度中央政府總預算追加預算案」，關於歲出編列新台幣1000億元，補助台電公司為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本。朝野立委意見不一，全案保留送立法院會朝野協商處理。

行政院會5月2日通過行政院主計總處所編113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，以協助台電永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向的穩定發展，預算案送立法院審議。

立法院財政、經濟委員會聯席會議今天審查113年度中央政府總預算追加預算案，包括主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、經濟部次長連錦漳、台電董事長曾文生等人列席。

陳淑姿指出，由於俄烏戰爭導致國際燃料價格上漲，台電公司發（購）電燃料成本較俄烏戰爭前大幅增加。因台電公司承擔減緩通膨的政策任務，為有效減緩國際燃料飆漲導致電價大幅上漲，並照顧民生、穩定物價、支持弱勢及兼顧產業競爭力，台電公司以低於用電成本計收電費，致產生虧損。

她表示，為支持維繫台電公司正常營運，使其續行穩定供電使命，行政院依照預算法第79條第3款及第80條的規定，編具完成113年度中央政府總預算追加預算案。

立法院財政、經濟委員會聯席會議今天審查追加預算案過程中，民眾黨立委張啓楷質疑，這幾年電價會不會漲得太多了，如果核電好好討論、太陽能光電弊案好好徹查，就可以不必挹注台電公司1000億元，這1000億元應該用來做社福或體育預算。國民黨立委林德福、羅明才也呼籲，政府要務實調整能源政策。

民進黨立委賴瑞隆表示，穩定電力供應是全民的期待，健全台灣電力系統也是給下一代的最好投資，國家應協助台電公司體質更加強健；國家的綠電政策絕對正確，「地方綠電蟑螂該清就清、該抓就抓」，絕對要遏阻。

國民黨立委鄭正鈐提及，立法院正在審議今年度追加預算案1000億元與明年度總預算案公務預算也有1筆1000億元，共2000億元撥補台電，如果沒有通過，台電公司怎麼辦。曾文生說，如果沒有通過，台電公司財務預估就必須舉債，會增加負債比率，現在的負債比率已經9成5。

國民黨立委王鴻薇質詢，行政院5月提出追加預算案補助台電公司1000億元，但編列時因112年度中央政府總決算所產生的歲計賸餘尚未經審計部審定，所以弄了一個「巧門」，「先射箭再畫靶」，財源規劃先編列舉借債務，待預算執行時，再以歲計賸餘支應，她質疑這樣的程序「不正常」。陳淑姿答覆，目前這1000億元，歲計賸餘是有保留，將來這案子在執行時，全數是用歲計賸餘，就不舉債了。

詢答結束後，財政、經濟委員會聯席會議對於追加預算案進行處理。過程中，包括國民黨立委王鴻薇、賴士葆、陳玉珍、羅明才，還有民眾黨立委黃珊珊、張啓楷，以及民眾黨團，都有提案要求減列該項預算100%，也就是主張將補助台電公司的1000億元全數刪減。民進黨立委郭國文呼籲，全案保留，再繼續溝通。最後，聯席會議輪值召委、民進黨立委賴惠員徵得在場立委同意後宣告，全案保留，送院會協商。

此外，財政、經濟委員會聯席會議今天也通過民進黨立委賴瑞隆等人所提主決議，要求台電公司於3個月內向立法院提出財務改善方案的書面報告。