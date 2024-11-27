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指盧秀燕中火議題凌駕專業 卓揆：有志中央者要展現氣度

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台中市長盧秀燕不滿中火環評通過，行政院長卓榮泰認為，任何一個有志往中央發展的人，「這個時候我們就會看見她的氣度」。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕不滿中火環評通過，行政院長卓榮泰認為，任何一個有志往中央發展的人，「這個時候我們就會看見她的氣度」。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕不滿中火環評通過，行政院長卓榮泰認為，中央當初和台中市政府的協議就是「蓋一拆一」，他雖解地方首長的想法，但任何一個有志往中央發展的人，「這個時候我們就會看見她的氣度」。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，卓說明，中央當初和台中市府的協議就是建一個燃氣機組、拆一個燃煤機組，回頭說要多拆燃煤機組，等於是凌駕環評的專家意見，人民常希望政治不要凌駕專業，卻經常要求凌駕專業是不合理的。

卓榮泰解釋，保留6個燃煤機組當作備用，是指當有國安需求，像是重大天災地變才需要使用，平常只有做檢修工作，用煤量會從現在的每年1000多萬公噸，降低至每年10萬公噸。

卓榮泰強調，造成空汙的原因很多，有些是移動性汙染源、有些從境外飄來、有的是自己產生的，但任何原因都會影響居民的生活品質，政府責無旁貸要去改善。

至於是否有把握說服盧秀燕，卓榮泰說，他完全了解地方首長以市民為優先，但任何一個有志於未來往中央發展的人，這時候就可以看出氣度及心理狀況。

行政院長卓榮泰。圖／Yahoo TV提供
行政院長卓榮泰。圖／Yahoo TV提供

中火 卓榮泰 環評 盧秀燕

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