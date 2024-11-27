指盧秀燕中火議題凌駕專業 卓揆：有志中央者要展現氣度

台中市長盧秀燕不滿中火環評通過，行政院長卓榮泰認為，中央當初和台中市政府的協議就是「蓋一拆一」，他雖解地方首長的想法，但任何一個有志往中央發展的人，「這個時候我們就會看見她的氣度」。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，卓說明，中央當初和台中市府的協議就是建一個燃氣機組、拆一個燃煤機組，回頭說要多拆燃煤機組，等於是凌駕環評的專家意見，人民常希望政治不要凌駕專業，卻經常要求凌駕專業是不合理的。

卓榮泰解釋，保留6個燃煤機組當作備用，是指當有國安需求，像是重大天災地變才需要使用，平常只有做檢修工作，用煤量會從現在的每年1000多萬公噸，降低至每年10萬公噸。

卓榮泰強調，造成空汙的原因很多，有些是移動性汙染源、有些從境外飄來、有的是自己產生的，但任何原因都會影響居民的生活品質，政府責無旁貸要去改善。