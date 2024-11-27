【重磅快評】周玉蔻政媒霸凌 賴總統還會感同身受？

「希望蔡總統要求她的網軍停止攻擊我。」賴清德總統2019年曾對初選對手蔡英文隔空喊話，因為他當年慘遭黨政媒集體霸凌。對於媒體人周玉蔻、蔡玉真的烏龍爆料，除了受害關係人痛苦不堪，賴總統應該比其他人更能感同身受。如果賴總統毫無同理心，他不是忘記了，就是害怕想起來。

2022年台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴「滾床單」，台北地方法院昨各判兩人有期徒刑1年6月，可上訴。張淑娟語重心長表示，如果周玉蔻、蔡玉真有心悔過，應該到牢裡面去悔過，而不是道歉完，明天繼續霸凌下一個人。

張淑娟還原遭霸凌的過程，並點名當年9月22日參與周玉蔻節目的民進黨立委吳思瑤，這是一個由媒體、資深媒體人、立法委員、名嘴、網軍的「集體霸凌事件」。周玉蔻事後還約喝「和解下午茶」，張淑娟憤恨表示，當初在電視節目潑糞，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」

台北地院裁定周玉蔻、蔡玉真未經查證，刻意以時間錯置、拼湊扭曲成假消息，於媒體、社群網路傳述不實，貶抑張淑娟名譽，且犯後態度欠佳；周、蔡不實爆料，造成張淑娟的誹謗假消息可讓全世界閱覽，是從重判處1年6月徒刑的理由。

周玉蔻和蔡玉真的霸凌爆料經過法院認證，背後恐是一個共犯結構，不僅是個人惡意行為，也是電視台自食惡果，如果沒有民視高層點頭同意，周玉蔻怎能一連多天信口開河；電視台的包容和縱容，當然有收視率和選舉考量，泛綠觀眾和選民偏好此道，讓周玉蔻食髓知味，把媒體公器當私人用具。

經過這次事件，台灣電視新聞有學到教訓嗎？打開晚間政論節目，答案一目了然，最近除了棒球話題，泛綠節目最常霸凌嘲諷的男主角，罷樑期間鎖定基隆市長謝國樑，罷樑過後又恢復成民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌等「苦主」，題綱幾乎一樣，背後似乎有中央廚房照三餐供菜，但同樣犯了重案的海基會前董事長鄭文燦、台鹽前董事長陳啓昱就沒有這種待遇，擺明「辦藍不辦綠」。

回顧民進黨2019年總統初選，賴清德當年不只證明網軍的存在，他的對手還是總統級網軍，網軍出征、寸草不生；民進黨當年高喊「黨政軍退出媒體」，但黨政媒如今集體霸凌對手的亂象，只有更亂、沒有最亂，不僅可以詆毀個人私德、還可以摧毀政黨形象，當媒體變成附屬政黨的工具，不只是製造業、更是修理業。

政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆指出，媒體功能在於守望環境，幫助閱聽人形成決策，政論節目以偏頗的政治立場與意識形態討論議題時，哪能釐清事實；早年學校新聞教育，師長告誡新聞是志業，如今卻成造口業，難怪各校新聞系招生，排名越來越後面。

NCC前委員林麗雲、王維菁卸任前一天曾發表公開諫言，直指台灣新聞頻道市場過度競爭導致獲益分散，新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成「台灣政媒共生集團」，透過政治與媒體影響力，除了藉土地開發牟利，也介入政治人事、個案與政策等，侵蝕台灣民主與社會正義，已成當今民主的重大威脅。

政媒共生原本是「狗搖尾巴」，結果名嘴、政客反成「尾巴搖狗」，不入流手段變成主流，埋下社會分裂危機。賴清德總統競選時承諾當選將改善公廣集團，如今連公共媒體都泛政治化，大幅降低媒體信賴度。

法國大革命，羅蘭夫人被政敵送上斷頭台時，她對著自由女神像說出一句經典名言：「自由、自由，多少罪惡假汝之名而行。」看到當前黨政媒集體霸凌之惡，彷彿把台灣民主、新聞自由送上斷頭台之際，恐怕連民主烈士鄭南榕都要搖頭。