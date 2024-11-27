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林郁婷參賽資格遭質疑 洪孟楷要政府幫忙爭權利

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
奧運拳擊金牌林郁婷。圖／聯合報系資料照片
奧運拳擊金牌林郁婷。圖／聯合報系資料照片

選手林郁婷近日原定參加國際賽事，遭主辦單位質疑參賽資格，教練曾自強以棄賽表達抗議。國民黨立委洪孟楷今日表示，政府部門應該對於林郁婷的參賽資格做權益保護，協助爭取應有權利。

林郁婷先前在奧運拿下拳擊女子57公斤級金牌，近日前往英國，為世界拳總（WBA）盃年終總決賽備賽，又遭到主辦單位質疑參賽資格。林郁婷教練曾自強以棄賽表達抗議。

洪孟楷說，林郁婷被質疑性別問題，被世界拳總刁難，這點絕對不接受，表達強烈抗議。用各種影射方式，只是凸顯自己的無知跟不專業，在奧運確認林郁婷參賽資格無誤的情況下，世界拳總還用這種方式針對，就是對選手的不尊重。

洪孟楷強調，支持政府部門應該對於林郁婷的參賽資格做權益保護，應該協助爭取應有之權利，否則今日世界拳總有這樣的狀況，下次其他比賽會不會也用如此方式刁難？林郁婷是我國奧運金牌選手，也是國家重點栽培的運動好手，絕對不容許國際上有任何不平等的差別待遇。

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