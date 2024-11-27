聽新聞
0:00 / 0:00
林郁婷參賽資格遭質疑 洪孟楷要政府幫忙爭權利
選手林郁婷近日原定參加國際賽事，遭主辦單位質疑參賽資格，教練曾自強以棄賽表達抗議。國民黨立委洪孟楷今日表示，政府部門應該對於林郁婷的參賽資格做權益保護，協助爭取應有權利。
林郁婷先前在奧運拿下拳擊女子57公斤級金牌，近日前往英國，為世界拳總（WBA）盃年終總決賽備賽，又遭到主辦單位質疑參賽資格。林郁婷教練曾自強以棄賽表達抗議。
洪孟楷說，林郁婷被質疑性別問題，被世界拳總刁難，這點絕對不接受，表達強烈抗議。用各種影射方式，只是凸顯自己的無知跟不專業，在奧運確認林郁婷參賽資格無誤的情況下，世界拳總還用這種方式針對，就是對選手的不尊重。
洪孟楷強調，支持政府部門應該對於林郁婷的參賽資格做權益保護，應該協助爭取應有之權利，否則今日世界拳總有這樣的狀況，下次其他比賽會不會也用如此方式刁難？林郁婷是我國奧運金牌選手，也是國家重點栽培的運動好手，絕對不容許國際上有任何不平等的差別待遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言