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館長自爆做過「球版」怕跑路 黃國昌：盼大家引以為戒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
網紅館長陳之漢前天自爆曾經做過「球版」，引發社會熱議。圖／聯合報系資料照片
網紅館長陳之漢前天自爆曾經做過「球版」，引發社會熱議。圖／聯合報系資料照片

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，網紅館長陳之漢前天自爆曾經做過「球版」，引發社會熱議。民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，館長已經做出完整說明，同時也告誡不要玩球版，希望大家能夠引以為戒。

陳之漢前天在直播聊到世界棒球12強賽，自爆過去曾經做過球版（地下簽賭），有時候看到一支全壘打，就要擔心是否要跑路，還是要想辦法湊錢，「怎麼沒有好好地看，我望穿秋水、看破電視機啊！」、「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加。」

黃國昌今天在立法院受訪時表示，對於職棒打假球跟賭博，甚至有迫害球員的事情，早在今年世界12強棒球賽之前，他就在今年夏天舉行公聽會，整個社會要共同防治這種事情，「不要等到12強的時候，一堆政治人物才跑出來蹭，早就應該要正視這個問題。」

賭博 陳之漢 館長

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