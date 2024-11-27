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黃國昌注意！王義川最快本周五遞補不分區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川（右）。 圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川（右）。 圖／聯合報系資料照片

民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部部長，不分區立委遺缺將由下個順位的民進黨政策會執行長王義川遞補。中選會今天指出，最快本周五前或最慢下周一前，完成遞補程序。

王義川將遞補進立委席次入立院，由於王義川曾說過，他說如果進入立法院，專治立法院長韓國瑜和民眾黨立委黃國昌，王義川確定遞補後又說，黃國昌就是「面對他、處理他」、「無聲勝有聲」、「無聲最大聲」。因此，王義川雖還沒正式就任，就先引爆話題。

中選會指出，有關不分區立委辭職遞補事宜，依法若有人辭職所遺的立委缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，是由各該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補，相關程序都有SOP。

中選會說明，自立法院註銷名籍公函送達中選會的15日內，經中選會完成相關作業後，即由中選會公告遞補名單，中選會也補充，已於今日收到立法院來函。

中選會強調，實務上，中選會定會於收到立法院函文後，就以最快速度處理，後續公告遞補與致送當選證書等作業事宜得以完成，原則上，最快本周五前或最慢下周一前，中選會即會回函立法院，好完成遞補程序。

至於王義川何時就職、可行使職權，中選會表示，此部分為立法院與司法院的權責，中選會完成相關作業後，即會依法公告並致送當選證書給王義川，且會通知立法院，好讓立法院、司法院可辦理相關作業。

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