曝綠能新規 卓榮泰：不鼓勵在小面積開發太陽光電

民進黨政府力倡綠能，行政院長卓榮泰指出，太陽光電開發案場若選址的土地面積太小，可能影響周邊環境，政府不鼓勵廠商開發，中央政府也會居中協調、設計制度，透過公權力保護廠商與民眾，另為使農漁民願意配合國家政策，相關租金條件權利，該給的要給。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，談到如何防範綠能犯罪，卓榮泰細數，現已將綠能流程透明化、簡化申請程序、設立檢舉平台，及加強中央與地方合作成綠能犯罪的平台，近日也開會討論精進措施。

卓榮泰指出，未來太陽光電開發案場，若選址的土地面積太小，可能影響周邊環境，政府將不鼓勵廠商開發，除非地主自己要設，其次，不能讓沒有公權力的廠商直接面對地方勢力與民眾，政府必須設計制度，雙向保護廠商與民眾，不讓犯罪肆無忌憚。

卓榮泰續指，再來要保護漁民跟農民，為使農漁民配合國家政策，必須調整相關租金、條件，權利該給的要給，也讓相關開發案不再受地方人士左右。針對台鹽綠能爆發弊案，他強調，政府非常痛心，未來透過公權力、檢調介入後，一定要徹底遏止類似事件。