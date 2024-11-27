行政院公布 NCC主委由陳崇樹代理

立法院日前三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案、施行日期訂12月1日，屆時現任NCC代理主委翁柏宗將無法延任，為避免沒有主委狀況產生，行政院27日，依法指定通傳會現任委員陳崇樹自今年12月1日起先行代理主任委員職務。

行政院表示，配合《國家通訊傳播委員會組織法》第16條修正條文於今(2024)年12月1日施行，現行通傳會組織法第4條有關原任委員任期屆滿得予延任之規定即停止適用，翁柏宗副主任委員將無法延任並繼續代理主任委員職務，爰行政院已依該會組織法第5條有關正、副主任委員均出缺時由院長指定委員1人代理主任委員之規定，指定該會現任委員陳崇樹自今年12月1日起先行代理主任委員職務。