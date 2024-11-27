NCC代理主委確定由陳崇樹擔任 12/1生效

NCC（國家通訊傳播委員會）今（27）日證實，已在中午收到行政院發出來的函，指定由現任委員陳崇樹擔任代理主委，自12月1日起生效。

立法院三讀通過NCC組織法第16條修正案後，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委職務，12月起，NCC委員只剩下王正嘉、王怡惠與陳崇樹3位委員，由於委員人數不過半，未來將無法召開委員會，但因為NCC仍需要機關代表人，因此，行政院指定陳崇樹擔任代理主委。

NCC主秘黃文哲今日指出，NCC委員會在今年7月26日時就已修改了組織作業要點，當時即已決定，若後續無法召開正式委員會議，改以委員諮詢會代替；未來，在不牴觸組織法9條2項的前提下，由代理主委先行決行，之後再由委員會追認，對於無法決議的案件，會將相關委員意見記錄下來，待NCC委員會正式成立後，再作審議。

黃文哲指出，NCC委員會無法召開，恐將影響民眾權益，頻道申設換照就是最典型的案例。這陣子NCC也快馬加鞭，對於能審議的換照案，都已經先提前審議了，明年3月份以前的頻道換照案，都已經先行處理了。

至於今年上半年的裁處案，黃文哲表示，原本有545件裁處案，處理到目前為止，僅剩10件無法執行，至於今年第三、四季的裁處案，目前還在程序當中，會按照內容諮詢會程序進行，待新任委員會正式成立後，才能確定後續裁處事項。