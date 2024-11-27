快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

總統出訪中國恐軍演 綠委：只會把台灣愈推愈遠

中央社／ 台北27日電

總統賴清德即將出訪太平洋友邦，但路透社報導，中國可能藉機在台灣周邊展開軍事演習。民進黨立委賴瑞隆說，中共若連出訪都不允許，那顯然完全不給中華民國任何空間；民進黨立委林俊憲表示，用這種武力威脅恐嚇，絕對會得到反效果，把台灣愈推愈遠。

路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。台灣安全官員表示，中國可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

民進黨立委賴瑞隆下午在民進黨中常會前受訪表示，賴總統出訪到友邦，這是人民的期待，也是總統善盡職責，中共如果又軍演，只是招致台灣人民、全世界更大的反彈。

賴瑞隆說，中華民國的總統去中華民國的友邦從事外交與邦誼行為，如果中共連這個都不允許，那顯然完全不給中華民國任何空間，「只接受一個中國、只接受中華人民共和國，那台灣人民又豈能接受？」

賴瑞隆指出，中共不要再自欺欺人，一方面騙台灣人民可以談、有九二共識空間，但另一方面，所有作為卻證實心中只有中華人民共和國，完全不給中華民國跟台灣空間；用軍演恫嚇台灣，台灣人民絕不接受，也呼籲國人此時應該不分黨派團結支持總統，讓中華民國走出去，讓中華民國總統強化邦誼、全世界民主國家可以支持台灣，讓中共面對更大國際壓力，這才是確保兩岸和平最好的路。

民進黨立委林俊憲說，台灣人民心裡很憤怒，總統出訪，中共也要軍事恐嚇，只是讓台灣人更討厭中共，絕對會得到反效果，把台灣愈推愈遠，並且讓台灣得到國際同情跟支持；他說，中共要了解，很多國家會支持台灣是因為有共同價值，也就是「民主跟自由」，這是獨裁國家永遠搞不懂的地方。

中共 出訪 賴清德

延伸閱讀

2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

台積電高雄2奈米廠進機 經長盼台電開發電力也獲支持

洪申翰任勞長 賴瑞隆：適才適所可讓勞動部盡快回穩

高雄市長綠營5表態參選人民調出爐 柯志恩回應了

相關新聞

雙城論壇有譜！下月16至18日登場 北市已送陸委會上海團名單

今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12...

黃國昌注意！ 王義川最快本周五遞補不分區

民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部部長，不分區立委遺缺將由下個順位的民進黨政策會執行長王義川遞補。中選會今天指出，最快本周...

昨起發放問卷查霸凌案 衛福部次長：若涉刑事另有處置

衛福部職場霸凌事件頻傳，疾管署整備組組長調查結果，預計明日下午對外說明，部級專案小組調查中的3位司長，調查結果將於周五對...

「國會聽證調查被繳械」 羅智強轟大法官成謝宜容靠山

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉霸凌勞動部公務人員，引發社會眾怒。不過事件發生至今，謝宜容未曾親自現身，僅透過錄...

曝綠能新規 卓榮泰：不鼓勵在小面積開發太陽光電

民進黨政府力倡綠能，行政院長卓榮泰指出，太陽光電開發案場若選址的土地面積太小，可能影響周邊環境，政府不鼓勵廠商開發，中央...

賴清德出訪傳共軍推利劍C軍演 綠委：不給中華民國空間

賴清德總統30日將啟程前往南太平洋友邦出訪。據外媒報導，中國大陸可能在未來幾天，以此為藉口發動軍事演習。民進黨立委林俊憲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。