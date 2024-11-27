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NCC主委12/1出缺 行政院指定由現任委員陳崇樹代理

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右2）今天下午出席113年全國績優志工表揚典禮時證實，NCC主委職缺由陳崇樹「先行代理」。記者林琮恩／攝影
行政院長卓榮泰（右2）今天下午出席113年全國績優志工表揚典禮時證實，NCC主委職缺由陳崇樹「先行代理」。記者林琮恩／攝影

立法院日前三讀修正「國家通訊傳播委員會（NCC）」組織法修正案，12月1日施行，屆時現任NCC代理主委翁柏宗將無法延任並代理。行政院指出，已依法指定現任委員陳崇樹自12月1日起先行代理主委職務。

陳崇樹為台灣大學電機工程學研究所碩士，過去曾任國家通訊傳播委員會科長、簡任技正，國家通訊傳播委員會射頻與資源管理 處處長、基礎設施事務處處長、基礎設施與資通安全處處長、主任秘書，專長為電信，包括通信傳播技術、頻譜 管理、通訊傳播監理。

行政院指出，配合NCC組織法第16條修正條文於今年12月1日施行，現行通傳會組織法第4條有關原任委員任期屆滿得予延任德規定即起停止適用，副主委翁柏宗將無法延任，並繼續代理主任委員職務。

行政院指出，行政院已依NCC第5條有關正、副主任委員均出缺時由院長指定委員1人代理主任委員的規定，指定該會現任委員陳崇樹自今年12月1日起先行代理主任委員職務。

NCC 主任 行政院

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