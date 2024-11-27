監督預算被指阻擋體育產業 國民黨：讓中華隊努力失焦
中華隊甫奪下世界12強棒球賽冠軍，國民黨副發言人康晉瑜表示，有人企圖操作「中華隊」、「台灣隊」問題激起社會對立，甚至造謠國民黨監督預算是阻擋台灣的體育產業繼續進步，已讓中華隊的努力失焦。
國民黨直播節目「鄉民呷飽未」昨由康晉瑜主持，並邀請到青年團總團長黃騰憲共同討論當下時事。
康晉瑜表示，自己是兄弟象球迷，很高興兄弟象擊敗陳傑憲所屬的統一獅隊獲得總冠軍，但陳傑憲帶領中華隊勇摘世界冠軍，令人感動。不過，他也批評，在台灣卻有人在操作「台灣隊」、「中華隊」爭議製造對立，甚至造謠國民黨監督預算是阻擋台灣的體育產業繼續進步，已讓中華隊的努力失焦。
黃騰憲指出，即便意識形態的相左，但都應優先考量選手們的參賽權益，理性、務實地面對國際現實，才能為選手們創造最好的發揮空間。看到中華隊奪得冠軍，國人皆為他們的成就感到與有榮焉，但在前天接機的場合，卻看到相關政府部會毫無章法，造成選手些許困擾，甚至還有民眾抓住選手等情事發生，實在是一團混亂，沒有尊重可言。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言