監督預算被指阻擋體育產業 國民黨：讓中華隊努力失焦

中華隊甫奪下世界12強棒球賽冠軍，國民黨副發言人康晉瑜表示，有人企圖操作「中華隊」、「台灣隊」問題激起社會對立，甚至造謠國民黨監督預算是阻擋台灣的體育產業繼續進步，已讓中華隊的努力失焦。

國民黨直播節目「鄉民呷飽未」昨由康晉瑜主持，並邀請到青年團總團長黃騰憲共同討論當下時事。

康晉瑜表示，自己是兄弟象球迷，很高興兄弟象擊敗陳傑憲所屬的統一獅隊獲得總冠軍，但陳傑憲帶領中華隊勇摘世界冠軍，令人感動。不過，他也批評，在台灣卻有人在操作「台灣隊」、「中華隊」爭議製造對立，甚至造謠國民黨監督預算是阻擋台灣的體育產業繼續進步，已讓中華隊的努力失焦。

黃騰憲指出，即便意識形態的相左，但都應優先考量選手們的參賽權益，理性、務實地面對國際現實，才能為選手們創造最好的發揮空間。看到中華隊奪得冠軍，國人皆為他們的成就感到與有榮焉，但在前天接機的場合，卻看到相關政府部會毫無章法，造成選手些許困擾，甚至還有民眾抓住選手等情事發生，實在是一團混亂，沒有尊重可言。