快訊

原來明星都這麼會運動！盤點10位「運動員出身」阮經天奧運儲備選手、曾之喬網球全國前八

生命線失守！外資賣超409億元大拋聯電 逆勢買超這十檔

賴總統將出訪南太3友邦 路透：共軍恐在台周邊軍演

中央社／ 台北27日綜合外電報導

路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能將以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。

總統上任後將啟動首次元首外交，11月30日出發、12月6日返國為期一週，將率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，展開「繁榮南島智慧永續」之旅，

路透社引述消息人士說法報導，賴總統這次出訪可能過境美國夏威夷或關島。

對此，外交部次長田中光日前曾表示，相關過境安排仔細規劃中，目前不方便對外透露。

4名知情的區域官員表示，北京可能會在12月6日前後進行軍演，但由於事涉敏感，這些官員拒絕透露姓名。

中國國防部和國台辦皆未回應置評要求，不過北京當局已敦促美方不要允許賴清德過境。

台灣國防部和白宮也未回應置評要求。

中國今年已在台灣周邊舉行兩輪大型軍演，向台灣施壓，一次在5月，一次在10月，分別稱為「聯合利劍－2024A」和「聯合利劍-2024B」。

台灣安全官員表示，中國可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

消息人士說，賴總統出訪期間，北京可能會擴大定期舉行的「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行海軍和空軍演習，並在賴總統訪問行程尾聲展開「具針對性」的軍演。

消息人士補充說，有20至30艘中國海軍艦艇參與本週在南海舉行的軍事行動。

出訪 國防部 賴清德 軍演

延伸閱讀

川金會將再現！路透：川普團隊正在討論與金正恩「進行直接會談」

紐時曝西方官員曾議論向烏克蘭提供核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰

墨西哥總統警告關稅不利美、墨 將致函川普

幕後／賴清德是資深球迷！向冠軍選手討教滑球、大談直球奧妙

相關新聞

【重磅快評】周玉蔻政媒霸凌 賴總統還會感同身受？

「希望蔡總統要求她的網軍停止攻擊我。」賴清德總統2019年曾對初選對手蔡英文隔空喊話，因為他當年慘遭黨政媒集體霸凌。對於...

雙城論壇有譜！下月16至18日登場 北市已送陸委會上海團名單

今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12...

大陸將在賴總統出訪之際軍演？國安人士：意在對美立威

路透報導，中國未來幾天可能將以賴清德總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士今天表示，不排除中共將發動...

綠批馬英九邀陸生有共青團 前立委：影響力大 更應邀請

前總統馬英九邀請陸生來台，陸生遭質疑是共青團。中央廣播電台前董事長、前新黨立委高惠宇今日強調，共青團只有對岸菁英才能加入...

政院明拍板打詐綱領2.0 目標一年攔6萬則詐騙廣告

行政院會明天將拍板「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，在原先的識詐、堵詐、阻詐和懲詐架構下新增防詐，5大面向共有22項...

韓國瑜協商113年附屬單位預算 朝野刪250億元火力發電費用

接近歲末年終，但今年度中央政府總預算附屬單位預算案還沒審查完畢。立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，歷經兩小時的討論，完成營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。