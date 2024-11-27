民進黨：國民黨刪預算、惡修法 弱化國防掏空台灣

民進黨發言人吳崢今天表示，面對中共持續的軍事威脅，民進黨政府透過潛艦國造展現自我防衛決心。然而，國民黨始終扮演阻撓角色，過去封殺潛艦軍購案高達69次，甚至有立委涉嫌洩漏潛艦機密；如今，國民黨立委徐巧芯、黃仁、馬文君等人再度企圖刪減潛艦預算，呼籲國民黨應回頭是岸，共同努力強化國防戰備量能，守護國家安全。

吳崢指出，台灣國防再度遭遇嚴峻挑戰，傳出國民黨立委馬文君、黃仁、徐巧芯等人再度阻擋潛艦國造預算。台灣長期面對中國文攻武嚇，共機擾台頻率增加，台灣迫切需要提升國防自主能力。然而，國民黨從扁政府時期便屢屢阻撓潛艦軍購，高達69次的程序封殺，錯失了台灣成立水下部隊，強化對中共嚇阻力的寶貴時機。

民進黨立委林楚茵表示，台灣體育在東京巨蛋團結全國，高喊「Team Taiwan」的場景令人振奮，國防同樣沒有顏色，應該團結一致。然而，國民黨卻再次刪減國防預算，徐巧芯提案刪減潛艦預算至僅剩2億多元，馬文君、黃仁更提案全數刪除潛艦預算，這是否是在削弱台灣展示自我防衛決心的能力，持續不斷以機艦騷擾對台灣的施壓？

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨正上演「門戶洞開三部曲」，重創台灣防衛。他以棒球為喻，冠軍靠偉大的球員、強大的後勤與全民支持，若國民黨砍球員獎金、情蒐團隊經費，不准轉播比賽，哪來的勝利？同樣地，國防體系、民防體系及全民意志缺一不可，呼籲全民警惕，正視國民黨正在削弱台灣安全的事實。