5百紙鈔改中華隊？卓榮泰：未定案、可討論紀念性方式
中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，傳出賴清德總統有意將5百元紙鈔圖像改成中華隊。行政院長卓榮泰今表示，紀念性方式可討論，目前尚未定案，很快會向國人報告政府的決定。
卓榮泰今赴刑事局視察安居緝毒專案成果，對於媒體提問有關「中華隊紙鈔」，總統是否與行政院討論及可行性，他說，在大家非常興奮的心情下，這種討論來自民間、各界、國人的更多，聽到各方意見後，政府昨安排相當多活動，讓球員在街上跟國人見面，緊接更重要的是，如何保存國家在棒球競賽的實力，繼續爭取更好的成績。
他說，大家期待的紀念性方式，無論什麼樣適宜的方法，現在都還可以討論，目前還沒有定案，大家提到紙鈔的紀念性，這是一個非常直接的想法，包括中央銀行也有它的想法跟態度，「目前我們還沒有進一步討論，很快可以跟大家報告政府的決定。」
他說，政府最重要是讓下一次的國際賽事，繼續拿到更好的成績，這才是現在最積極想做的事。
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