因李彥秀被提罷免遭點名 吳思瑤：習慣被當在野眼中釘
有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，被解讀是民進黨有意啟動大罷免，民進黨立委吳思瑤被點名是藍營首個回擊對象。吳思瑤強調，罷免是人民珍貴的公民權，民進黨從來沒有、未來也不會主動涉入罷免。吳稱，自己很習慣被當成在野眼中釘，但不會輕忽問政或地方服務，她會繼續努力。
台北市內湖科技園區周邊有團體發起罷免李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支持的大罷免，國民黨不會坐以待斃，如果綠營真的要罷李彥秀，他們也可以罷免民進黨立委吳思瑤予以回擊。
吳思瑤指出，罷免是人民珍貴的公民權，民進黨團正在立法院嚴正以待，關注在野黨是否強行通過選罷法的修正案，沒收人民罷免權，不管是聯署加嚴或提高門檻，都是閹割人民的公民權，民進黨團會全力捍衛人民權利，至於公民團體要在個別選區發起罷免，民進黨都會尊重，不會介入。
吳思瑤呼籲，希望公民權行使都能在理性、可受公評的範圍內行使，民進黨從來沒有、未來也不會主動去涉入罷免，去操控、影響。
談及被當成罷免標的，吳思瑤喊說「很習慣了」，因為她是黨團幹事長，每天進行議事攻防，自然成為在野黨眼中釘，但她不會改變認真嚴謹問政的態度，或輕忽地方服務，也相信所有報復性的政治行為會止北投天母，她會繼續努力。
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