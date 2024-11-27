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傳柯文哲金庫不法金額破億 民眾黨：從未侵占政治獻金

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲涉及不法金額破億元。台灣民眾黨今天表示，檢方透過媒體放話、洩漏特定偵辦內容不間斷，柯文哲從未侵占政治獻金，理應一併檢視所有與政治人物相關的基金會，否則只是淪為賴政府的政治打手。

媒體報導，檢廉近日密集比對相關金流，認定柯文哲涉嫌圖利京華城百億元，同時還發現有8大金庫密帳，除了威京集團主席沈慶京行賄1710萬元，又查出新增逾2300萬元賄款及侵占千萬元政治獻金，再加上10大金主捐贈的政治獻金部分被挪為他用，累計不法金額超過億元。

民眾黨發言人吳怡萱稍早透過聲明回應，台北地檢署偵辦京華城案至今，已經超過將近3個月，每周透過鏡週刊放話，洩漏特定偵辦內容也不間斷，檢察總長邢泰釗說一套做一套，放任不處理，破壞司法公信也敗壞官箴，台灣民眾黨表達強烈譴責。

民眾黨表示，鏡週刊連最基本的舉證都做不到，毫無根據就將政治獻金扣連成不法所得，甚至還把協會、基金會做不當連結，靠記者幻想寫小說，而這些未經證實、東拼西湊的消息，編造故事後繼續透過其他媒體轉載，媒體第四權墮落至此，實在令人遺憾。

民眾黨強調，柯文哲從未侵占政治獻金，「鏡檢」按理應一併檢視所有與政治人物相關的基金會，「靠毀人名節、追殺在野黨的方式，已經讓鏡週刊淪為賴清德政府的政治打手。」

台灣民眾黨 政治獻金 柯文哲

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