川普加關稅或成最大灰犀牛 李彥秀：民進黨低估川普2.0

美國總統當選人川普宣布，他上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵10%關稅，墨西哥與加拿大進口商品則加徵25%關稅。國民黨立委李彥秀表示，川普加關稅恐是2025年最大灰犀牛，民進黨政府低估「川普2.0」的威力。

李彥秀說，表面上川普加徵關稅的理由，是針對鴉片類藥物芬太尼等毒品流入美國，實際上川普最在意的還是嚴重的貿易赤字問題，根據美國商務部最新數據，美國9月商品貿易逆差擴大14.9%，達到1,082億美元，為兩年半來最高水準，主要原因是進口量大幅增加。而墨西哥、大陸與加拿大正好是美國前三大進口國，今年前三季，三個國家就對美國出口超過一兆美元，占美國總進口額的四成。

李彥秀表示，在經濟戰略上「拜規川不隨」，拜登以「民主復興」為架構，經濟上，除了「美國製造」外，也結合「近岸外包」與「友岸外包」，將民主聯盟緊密結合在一起。川普則是「美國優先」，美國利益優先，不分民主獨裁，不分親疏遠近，即使鄰居墨西哥與加拿大的民主國家，也難以倖免，不讓步就課關稅，川普的政治哲學「簡單、粗暴、好用」。

李彥秀認為，墨西哥、中國大陸、加拿大加徵關稅恐怕只是「開胃前菜」，競選期間，川普說「關稅」是字典裡最美麗詞彙，還沒就任，就丟出加徵關稅的震撼彈，不僅嚴重打擊北美自由貿易協定，更可能癱瘓北美貿易。墨西哥、中國大陸與加拿大對川普的發言也強硬回擊，全球關稅大戰、貿易大戰，恐怕是2025年最大的灰犀牛。

李彥秀強調，民進黨政府顯然低估「川普2.0」的威力，日前經濟部長郭智輝表示「川普課徵10%至20%關稅對台灣影響不大，對中國大陸的台商影響比較大。」事實上，對美國「破紀錄」的出超，是台灣必須面對的嚴峻問題，今年前十個月，台灣對美國貿易出超就高達529億美元，不僅大幅超越去年356億美元的歷史紀錄，今年全年更有機會突破650億美元。

李彥秀說，中央銀行憂心台灣被繼續列為「匯率操縱國觀察名單」成為常態，更建議政府要多向美國購買武器、能源、糧食，顯然民進黨政府還在歲月靜好，郭智輝還在狀況外。