傳柯文哲封陳智菡「比特犬」上政論節目 吳思瑤：牠可愛很多

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，周刊報導，柯親封民眾黨立院黨團主任陳智菡「比特犬」執行千萬政論計畫。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，民眾黨說一套做一套，選舉期間哭窮喊窮，卻挹注驚人金額在媒體宣傳，但事實會說話，那些人設顯然只是假象。

吳思瑤今天接受媒體聯訪，她說，狗狗都是眼淚最忠實的朋友，比特犬雖然被歸為比較兇猛的犬類，但是還是很可愛，「我認為牠應當比陳主任可愛很多」。

吳思瑤批評，柯文哲、民眾黨在歷次選舉一再地哭窮喊窮，一再塑造不平等選戰的假象，現在事實被揭露出來，民眾黨投入廣告、做行銷，甚至公然介入、想去操控或影響政論節目的言論，「民眾黨說一套做一套」，絕對不是那麼無辜。現在大家可以進一步的判斷民眾黨的真真假假。

此外，周刊也爆料，木可公司負責人李文娟早在柯文哲指示下，將內帳「碎掉」滅證。吳思瑤指出，不適宜過度評論個案，何者為真、何者為假也無從掌握，最重要的是讓檢調獨立公正去偵辦，能將完整事實真相呈現給社會。