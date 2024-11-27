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藍喊成立首長財產申報調查委員會 吳思瑤：管到海邊去

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

國民黨立院黨團質疑經濟部長郭智輝涉及不當財產轉移，原先只針對郭個人調查，後改為成立「部會首長財產申報調查委員會」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤直呼「管到海邊去」，凌駕至監察院職責之上。她批評，調查範圍既不明確且包山包海，難道立法院長韓國瑜也在查察範圍？

吳思瑤今天接受媒體聯訪時說明，原本國民黨團有意成立郭志輝個人財產調查委員會，上周五又提出修正動議並表決通過，擴大調查所有部會首長財產申報，不曉得範圍到底擴及到哪？是幾級機關的首長？範圍既不明確且包山包海，而立法院長是國家憲政機關的首長，難道韓國瑜也在查察範圍？

吳思瑤指出，更重要的是，大法官歷次解釋、憲判都告訴國人，立法院有調查權，但調查權須跟立委行使職權有重大關聯，比如修法、立法或審議預算，換言之，「立委沒有這麼大，不是想查誰就查誰、想查什麼就可以無限上綱」，因此有限縮、限制調查權行使，在野立委應當捍守憲政原則。

至於郭智輝或是其他部會首長的調查委員會，吳思瑤說，她到目前為止還不知道到底要查什麼，財產申報的主責機關是監察院，難道立法院有這麼大，立委管到海邊去，又要把手凌駕至監察院的財產申報職責嗎？

吳思瑤 國民黨 立法院 財產申報

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