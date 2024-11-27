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馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
前總統馬英九邀請奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩及大陸高校師生團訪問台灣，今天中午抵台訪問。馬龍說 : 「這次不光是以運動員的身分，也以大學生的身分和大家交流，我覺得這樣可能大家感覺更親切一點。」(新華社)
前總統馬英九邀請奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩及大陸高校師生團訪問台灣，今天中午抵台訪問。馬龍說 : 「這次不光是以運動員的身分，也以大學生的身分和大家交流，我覺得這樣可能大家感覺更親切一點。」(新華社)

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團今天中午抵台，第一站將前往北市中山女中。不過，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，今天陸生團在中山女中只參訪，不與學生做交流，主要是因為教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟，「比較敏感」。

馬龍來台訪問的消息傳開後，讓許多球迷都引頸期盼，馬龍也希望此行不光是以運動員的身分，也以大學生的身分和大家交流。只不過，陸生團來台第一站的中山女中，卻只能參觀不能與學生交流。

賴士葆說，讓陸生團到中山女高參訪很有意義，因為學校不但有百年建築，更是前總統蔡英文的母校；不過，葉丙成在他7日主持的協調會中卻表示，擔心高中學生的心智年齡比較小，如果要與陸生團座談，比較敏感，恐怕家長也會有所反應，況且在上課期間，還是要儘量避免干擾。

對於葉丙成的擔憂，賴士葆說，馬英九基金會執行長蕭旭岑當場允諾，訪問團在中山女中不會影響學校作息，也不會與學生座談。

至於包含台大在內的幾所大學行程，由於過去都有與陸生團交流的經驗，對於這次陸生團安排的校內活動，陸委會、移民署等單位，只要求要按照計畫執行，不能有政治活動，並且注意安全，葉丙成也表示樂見其成，協調過程十分順利。

對於傳出有所謂知情官員向媒體透露，這個團包括馬龍在內幾乎都有共產黨相關黨員身分，目的就是來統戰。賴士葆說，所有陸生團員背景全都送到相關單位去進行審查，審查會都通過了，為何還有官員出來放炮，這種雞鳴狗盜的行為令人不齒。

陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、（新竹）清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。陸生團也將參訪日月潭、台北故宮博物院、九份、林安泰古厝、台北故宮、孔廟、101大廈、淡水古蹟博物館等景點並參訪企業。

賴士葆 陸生 馬英九

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