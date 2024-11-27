快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

北農50年韓國瑜受邀、吳音寧未到 楊鎮浯：每位前輩都邀

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立法院長、前北農總經理韓國瑜（中）到場慶祝北農50年。記者邱書昱／攝影
立法院長、前北農總經理韓國瑜（中）到場慶祝北農50年。記者邱書昱／攝影

北農產運銷公司今天慶祝50周年茶會，邀請歷任董事長、總經理到場，立法院長、北農前總經理韓國瑜也回娘家祝賀。不過，媒體關注前總經理吳音寧未出席的理由，北農董事長楊鎮浯表示，都有邀請每位前輩，不過前輩們的行程就不會問那麼詳細。

韓國瑜到場時也逐一向北農工作人員們致意，他特意打上北農的領帶直說，2月上任立法院長時也是繫上這條，就是君子不忘本；回首北農過去50年的感動，以前為了要將農民栽種的成果送到消費者口中，中間如何架設拍賣機制，就是巨大的挑戰。

韓國瑜說，當初光是拍賣兩字，就讓政府煞費苦心，因此派遣老幹部到日本東京學習拍賣技巧，如今數十年過去，北農早已超越日本，因為日本已漸漸的朝向預約交易，拍賣反而變得愈來愈稀有。

韓國瑜說，他服務北農四年多來常講，空軍的靈魂就是看飛行員，北農看的就是拍賣員，拍賣制度若建立不完善茁壯，沒有辦法受到信任，那全部努力都是白費。

現在擔任立法院長，韓國瑜說，他接待外賓時，外賓都會談到台灣的台積電、半導體等，他都會特別加上一句，這些其實占台灣勞動少部分，作為政治工作的人，應該要把關懷重心放在廣大庶民身上。

韓國瑜有感，北農50年來，給予生產農民朋友合理收入，員工們也生兒育女養家，把自己家庭經濟照顧好，也照顧到消費者的飲食，尤其台灣又是全世界第二大吃素人口比例，北農尤其重要。也要在董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘帶領下，北農夥伴們再擦亮下個50年。

立法院長、前北農總經理韓國瑜（中）到場慶祝北農50年。記者邱書昱／攝影
立法院長、前北農總經理韓國瑜（中）到場慶祝北農50年。記者邱書昱／攝影

北農 吳音寧 韓國瑜

延伸閱讀

立院靠「龜鶴二仙」撐場面 年齡相加逾140歲天天上班

韓國瑜怒了！立法院會唱空城外賓傻眼 藍綠白急排班

三黨不過半常衝突 韓國瑜自曝常在主席桌上寫1字

基層對黨「恨鐵不成鋼」韓國瑜提陳玉珍為民戰鬥「掉大牙」令人感動

相關新聞

雙城論壇有譜！下月16至18日登場 北市已送陸委會上海團名單

今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12...

馬英九邀陸生訪台 陸委會：申請目的看來無國安疑慮

馬英九基金會邀請陸生團今抵台，但訪問團抵台前夕，有媒體報導陸生團成員為共青團員與共產黨員，引發統戰質疑。陸委會副主委沈有...

奧運桌球金牌馬龍等人今訪台 馬辦駁統戰質疑

前總統馬英九邀請陸生團今抵台，包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。但訪團抵台前夕，有媒體報導陸生團成員為共青團員與共...

陸海警船頻入台灣限制水域 今年已54次

大陸海警船連兩天接近金門限制海域，海洋委員會主委管碧玲今天在立法院受訪表示，金門事件已經落幕，但中國海警船侵擾金馬海域沒...

藍喊成立首長財產申報調查委員會 吳思瑤：管到海邊去

國民黨立院黨團質疑經濟部長郭智輝涉及不當財產轉移，原先只針對郭個人調查，後改為成立「部會首長財產申報調查委員會」。民進黨...

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團今天中午抵台，第一站將前往北市中山女中。不過，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。