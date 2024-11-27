北農50年韓國瑜受邀、吳音寧未到 楊鎮浯：每位前輩都邀

台北農產運銷公司今天慶祝50周年茶會，邀請歷任董事長、總經理到場，立法院長、北農前總經理韓國瑜也回娘家祝賀。不過，媒體關注前總經理吳音寧未出席的理由，北農董事長楊鎮浯表示，都有邀請每位前輩，不過前輩們的行程就不會問那麼詳細。

韓國瑜到場時也逐一向北農工作人員們致意，他特意打上北農的領帶直說，2月上任立法院長時也是繫上這條，就是君子不忘本；回首北農過去50年的感動，以前為了要將農民栽種的成果送到消費者口中，中間如何架設拍賣機制，就是巨大的挑戰。

韓國瑜說，當初光是拍賣兩字，就讓政府煞費苦心，因此派遣老幹部到日本東京學習拍賣技巧，如今數十年過去，北農早已超越日本，因為日本已漸漸的朝向預約交易，拍賣反而變得愈來愈稀有。

韓國瑜說，他服務北農四年多來常講，空軍的靈魂就是看飛行員，北農看的就是拍賣員，拍賣制度若建立不完善茁壯，沒有辦法受到信任，那全部努力都是白費。

現在擔任立法院長，韓國瑜說，他接待外賓時，外賓都會談到台灣的台積電、半導體等，他都會特別加上一句，這些其實占台灣勞動少部分，作為政治工作的人，應該要把關懷重心放在廣大庶民身上。