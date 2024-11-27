傳柯文哲封「比特犬」執行千萬計畫 陳智菡駁竹竿裝菜刀

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出台北市前市長、民眾黨主席柯文哲親封民眾黨立法院黨團主任陳智菡「比特犬」執行千萬計畫，陳智菡對此反駁，完全沒有什麼「1000萬政論節目預算」，而比特犬是指無的放矢的綠營名嘴跟側翼，相關報導根本竹竿裝菜刀。

媒體報導，陳智菡去年與民眾黨秘書長周榆修、時任總統候選人柯文哲、競選總幹事黃珊珊等人開會時，柯文哲指定要她負責政論節目宣講，並且親口提到「妳現在是比特犬，直接出去攻擊」，去年7至12月負責統籌或親上政論節目、在第一線迎戰藍綠對手，預算約為1000萬元。

陳智菡稍早透過臉書發文回應，有名嘴因為垃圾爆料、毀人名節，才被法院判處1年半徒刑，結果媒體還在假公益之名、行毀壞他人名譽之實，鏡週刊把政治獻金寫成賄款，記者邏輯與知識死亡，沒有基本常識也能寫新聞，害得鏡集團記者都被拖累，昔日想走的清新高質感路線也早已不再。

陳智菡表示，2024年柯文哲競選總統期間，根本沒有所謂「1000萬政論節目預算」，如果有這麼多錢可以下媒體，請問還需要打得這麼辛苦嗎。

陳智菡也說，歡迎收到台灣民眾黨、柯文哲競選總部，或者是她本人下政論節目預算的電視台，出來幫鏡週刊寫不出來的金流連連看，甚至還可以去台北地檢署當汙點證人，證明是陳智菡說的對，還是鏡週刊在亂寫。

陳智菡指出，比特犬是指在政論節目無的放矢，那些對民眾黨跟柯文哲進行不實、不法攻擊的民進黨綠營側翼名嘴，自己負責新聞輿情與文宣，當然要重點回擊比特犬，名單族繁不及備載，鏡週刊根本就是竹竿裝菜刀。

陳智菡批評，媒體先是不查證，也沒有基本常識，就連報導對象名字都寫錯，「到底是想羞辱我，還是羞辱你們記者」，鏡週刊沒有常識但很愛看電視，還會打來關心最近是否常罵他們，「我合理懷疑，就是因為我罵太兇了，才被裴社長下令報復，真的很幼稚欸你們。」