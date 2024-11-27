雙城論壇下月登場 將與龔正同框？蔣萬安：還在持續溝通

今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，北市府近期陸續送上海代表團名單給陸委會審查，今年最有可能舉辦時間為12月16至18日，不過尚未最後確認。市長蔣萬安今天被問到雙城論壇今年確定舉辦時間？蔣說，基於「雙城好、兩岸好」有信心今年雙城會舉辦。

台北市長蔣萬安今天上午出席交通綠運輸活動，對於今年雙城論壇舉辦時間是否確定？蔣說，雙城論壇相關事宜都還在持續溝通與規畫，基於上海與台北之間的交流互惠，我們認為應該要辦，「雙城好兩岸好」角度出發也一定要辦，我們也有信心來舉辦，確定會對外來說明。

由於傳出這次北市府還在與上海市府規畫，是否讓蔣萬安與上海市長龔正透過視訊同框？媒體今天也問蔣，今年是否有機會再與龔正同框？蔣說，都還在持續的溝通與規畫。

對於民間業者都盼兩岸能春暖花開，蔣萬安說，大環境愈艱困，我們覺得愈需要交流，媒體問，是否心中的大石頭終於放下？蔣說，我們都還在持續溝通與規畫。