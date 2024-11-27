陸海警船頻入台灣限制水域 今年已54次

大陸海警船連兩天接近金門限制海域，海洋委員會主委管碧玲今天在立法院受訪表示，金門事件已經落幕，但中國海警船侵擾金馬海域沒有停止，每月仍有幾次侵擾，海巡署本於捍衛主權予以驅離、監控，站在主權立場沒有退縮。

中國海警船昨天分別金門復興嶼、翟山、料羅及北碇南面，由外向內進入台灣限制水域，海巡署第一時間派遣預置部署的4艘巡防艇，以「1對1」平行對應策略攔截；這是中國海警船本月第4次進入台灣限制水域，今年累計已高達54次。

管碧玲指出，當初以金門事件為由，中國海警船親擾金馬海域，如今事件已經落幕，但侵擾行動沒有結束，每個月都有幾次侵擾行動，海巡署本於捍衛主權，予以驅離監控，站在維護主權立場沒有退縮，希望中國海警船不要用侵襲方式對海域進行騷擾。

針對落實海域巡護，應處灰色地帶，海委會報告表示，依據我國漁船作業位置、漁民需求或其他突發事件等因素，遵循「政府護漁標準作業程序」規定，調派巡防艦艇部署重點海域並視況調整巡護動線，今年派遣269航次、8215人次，落實巡護專屬經濟海域任務，期間遭日方公務船干擾作業3案次，並及時調派線上艦船艇應處，維護作業安全。

驅離越界船舶部分，中國大陸船舶越界頻繁，常以無船籍或船籍不明船舶，或以塗抹、隱蔽船名，未經許可進入禁止或限制水域，並拒絕停船受檢方式逃避取締。為遏止此情形，編排專案勤務，今年驅離違法越界中國大陸船舶1124艘次，扣留11艘，罰鍰380萬元，沒入5艘。