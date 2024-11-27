二創陳傑憲無頭看板挨批 陳智菡：心胸狹窄看什麼都負面

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，中華文化總會昨天舉行英雄大遊行，民眾黨立法院黨團主任陳智菡手持台灣隊長陳傑憲「無頭照」看板，引發網友抨擊。陳智菡對此表示，陳傑憲的動作讓很多人深受感動，因此她才會想到可以二創做成手牌。

陳智菡在臉書發文表示，心胸狹窄的人看什麼都是負面，民眾黨秘書長周榆修受邀觀賞英雄遊行，昨天在台北賓館外為球員們喝采，因此也找來民眾黨公職感染現場氣氛，同仁們設計許多看板，自己也發想了兩張，尤其是陳傑憲開轟之後，在胸前比出一個框的招牌動作，想要展現來自台灣。

陳智菡說，這個動作讓很多人都深受感動，因此她想到可以二創做成手牌，「手中的框框是台灣，上面可以是任何人」，無論是誰在哪個崗位工作，大家都可以努力讓台灣更好，這段時間很多人一邊幫國家代表隊加油，一邊卻為了中華隊、台灣隊在網路上相互叫罵詆毀，看了實在很煩。

陳智菡也提及，賴清德總統接連狂發文，感謝棒球激勵國人、團結國家，既然都是因為這支隊伍而凝聚驕傲，為何大家要相互貼標籤、用政治髒水破壞好不容易的團結，況且她身邊有很多參加遊行的群眾，也都覺得這張手牌很有趣，甚至紛紛借去拍照使用。

陳智菡表示，此事毫無意外地被「三立馬姓記者」拿去做文章，然後就有一堆人炮轟不尊重台灣英雄，這種毫無創意的負面解讀，實在太好預測，框框加油板的最後一個意義球是自由，自由發想、自由二創才是台灣的活力與進步來源，「我們絕對不會因為害怕被別人定義就自我設限，台灣一直都在我們心中。」