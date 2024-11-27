巴拉圭外長拉米雷斯率團訪台 盼續深化雙邊情誼

巴拉圭外交部長拉米雷斯應邀今天率團訪台，拉米雷斯表示，希望繼續加強雙邊合作意願，同時帶來巴拉圭總統潘尼亞對總統賴清德的問候，以及繼續深化雙邊兄弟情誼的意願。

拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）應台灣政府邀請於27日至30日率團訪台，成員包括巴拉圭外交部禮賓處長福隆西亞尼（Fernando Fronciani）等人。

拉米雷斯訪台搭乘的長榮航空公司BR31班機於清晨6時33分抵達桃園國際機場，外交部由政務次長田中光代表前往國賓門接機，展現台灣誠摯歡迎與高度重視。

拉米雷斯致詞表示，很榮幸也高興有機會再度訪問台灣，誠摯地感謝中華民國台灣政府及人民的邀請，讓巴拉圭有機會再一次強化雙邊的關係，重申長達67年堅定的巴拉圭與台灣之間友邦關係。

拉米雷斯指出，巴拉圭希望繼續加強雙邊合作的意願，同時也帶來巴拉圭總統潘尼亞對於賴總統誠摯問候，以及巴拉圭希望繼續深化雙邊兄弟情誼的意願。

拉米雷斯與訪問團人員隨後在外交部人員引領下通關離去，展開在台灣的訪問行程。