盼春暖花開...雙城下月登場 台商：對岸會賣蔣萬安面子

今年雙城論壇舉辦有譜，政大外交系教授黃奎博分析，去年他受北市府邀請赴上海參加雙城，儘管今年兩岸氛圍，總統賴清德上任關係愈加緊張，不過他認為，今年雙城論壇沒有理由不辦，尤其雙城論壇是兩岸的旗艦型論壇，最受關注的兩岸交流互動。

民間企業也期盼今年雙城論壇舉辦，不具名民間人士說，今年若不辦，會非常可惜，他認為今年有辦雙城，企業都希望參與，與對岸維持交流，他認為重點還是國民黨願不願意硬起來，與民進黨做一個相抵銷的動作，現在大陸台辦都想跟台灣交流，只是現走向民間，不想跟官方往來，這是因對岸不承認台獨，只要不是台獨分子，對岸都歡迎。

這位民間人士透露，其實也有民進黨的黨員，也想跟對岸交流，對岸的態度也是「只要不是台獨，我們都張開雙手歡迎」。很多東西都被刻意扭曲，也有民進黨黨員到大陸去，他們也說，怎麼感覺沒有像講得這麼嚴重，大陸表達也不清，加上台灣渲染，很多事情會不好處理。

也有不具名業者表示，觀光產業都希望兩岸可以重新交流交往，他認為，目前兩岸應該會有一點點轉機，除美國大選已結束，川普對大陸不友善，對台灣也未必友善，會有一點點變數。這名業者說，今年雙城應該辦得成，最主要也是台北市長蔣萬安要去爭取，「大陸會賣給蔣萬安面子」，依照他對大陸的了解，只要蔣萬安派人去談，大陸會給蔣萬安面子。

黃奎博認為，從市長蔣萬安的政黨屬性，過去雙城論壇連前市長柯文哲任內都有辦，蔣萬安任內沒有理由今年不辦，甚至如果是因為兩岸關係惡化、總統賴清德被視為是台獨金孫所以不辦，黃認為，最開心的會是民進黨政府，中共也明白，這也會與中共正在推動的兩岸融合政策大相逕庭。

黃奎博說，儘管目前台灣中央政府與大陸之間互不來往，但是在地方，只要是非綠執政縣市，兩岸還是樂於交流，今年雙城論壇一定會辦，如果今年沒辦，最高興的會是民進黨，而傷害最大的則是中共，「國民黨會受一點小傷，但受傷最大的會是共產黨。」