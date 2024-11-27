雙城論壇有譜！下月16至18日登場 北市已送陸委會上海團名單

今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12月16至18日，不過時間尚未最後確認，考量出席主論壇雙方人員時間，仍可能有變數。

至於來台層級，由於去年市長蔣萬安親自出訪上海，上海市府派出副市長華源來接機，據了解，今年上海市政府可能會派副市長華源率團出席今年在台北舉辦的雙城論壇，不過傳出雙方仍在安排，不排除以視訊方式，讓蔣萬安與上海市長龔正透過視訊同框。

今年雙城論壇舉辦一波三折，去年市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇，拋出「雙城好、兩岸好」，今年雙城論壇輪到台北市政府舉辦，不過原規畫今年7、8月舉辦，但因今年收到中央核准論壇主題、簽署MOU等已是8月25日，加上上海8月有假期、蔣萬安9月訪美、上海台辦又有人事異動，及10月台北市議會開議等，今年雙城論壇最後敲定12月舉辦。

原本外界質疑今年雙城論壇恐卡關，不過台北市長蔣萬安本周一赴議會總質詢時表示，突然說出「今年雙城論壇舉辦，我非常有信心」，甚至向質詢議員何孟樺說「今年會舉辦雙城論壇，議員拭目以待」，就是因為今年的籌辦進度已有進展。