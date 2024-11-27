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放映「國有器官」 我接獲28恐嚇案

聯合報／ 記者李人岳鄭媁／台北報導
紀錄片「國有器官」日前在高雄市議會播放，警方全程陪同蒐證錄影。圖／聯合報系資料照片
紀錄片「國有器官」日前在高雄市議會播放，警方全程陪同蒐證錄影。圖／聯合報系資料照片

國內各影城從十月起放映描述中國大陸人體器官移植的紀錄片「國有器官」，不過放映戲院及政府機關陸續接到恐嚇訊息，據國安局統計達廿八起恐嚇案，其中在高雄市達到七案。國安局指出，中共對台「長臂管轄」企圖在台灣內部營造反獨、促統氛圍，將密切注意防範中共對台干預。

國安局今天將赴立法院外交及國防委員會，專案報告紀錄片「國有器官」在台放映及中國大陸對台灣的「長臂管轄」策略。國安局在書面報告指出，「國有器官」一片揭露揭露中共高官活摘人體器官以達延壽目的等不法行為，從十月上映到廿二日為止，國內影城、政府、議會、學校及媒體等單位，共接獲廿八起恐嚇案件，其中以高雄市七案最多。

國安局進一步指出，經刑事局調閱恐嚇電郵來源的ＩＰ位置，以法國八案最多、波蘭六案，美國、中國大陸各五案，德國、香港及英國各兩案，以及泰國、越南、土耳其、日本、西班牙及俄羅斯各一案，據以研判犯嫌透由ＶＰＮ虛擬私人網路跳板程式寄送恐嚇電郵。目前國內尚未發生恐嚇內容所稱置放爆裂物或實際危害等情況，各縣市警察局已強化影城周邊巡守及轄內安全維護等作為。

器官 國安局 恐嚇

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