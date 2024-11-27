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京華城案／柯文哲大帳房 李文宗延押2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，上周五對柯的心腹「大帳房」李文宗聲請延長羈押禁見；台北地方法院昨開庭，李仍否認涉案，法官裁定李自本月廿八日起延長羈押禁見二個月。

檢廉調偵辦柯文哲涉及京華城、政治獻金案，前後聲押七人獲准，扣除涉案的北市府兵役處前處長即鼎越開發前董事長朱亞虎上周五以二百萬元交保，以及台北市議員應曉薇助理吳順民上月廿五日以五百萬元保，還有五人在押。

在押的五人為柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、應曉薇、李文宗，由於全案「最早」羈押禁見的應曉薇是在八月廿九日裁准、又經裁准延長羈押禁見二月，台北地檢署最遲在今年十二月廿八日前偵結、起訴本案。

檢察官本月十九日提訊李文宗偵辦，李不認罪，檢方認定，李文宗有刑事訴訟法羈押的原因及必要，聲請對李延長羈押禁見。

北市府 李文宗 柯文哲

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