陸批賴清德月底出訪 外交部：第三國無說三道四空間

賴清德總統月底將出訪太平洋三友邦，是就任總統後首度出訪。中國大陸外交部日前批評賴「竄訪」搞政治操弄。我外交部發言人劉永健昨天表示，作為一個主權獨立的國家，元首外交是我國的基本權益，賴總統出訪友邦，沒有第三國說三道四的空間。

賴接見默克利 再提4堅持

賴清德總統昨天上午接見美國聯邦參議員兼國會與行政部門中國委員會（ＣＥＣＣ）共同主席默克利（Jeff Merkley）時表示，四十五年前美國國會通過的「台灣關係法」，已經成為台美推動安全合作及發展全面夥伴關係的重要基石。默克利分別在去年與今年與魯比歐參議員，共同提出「台灣關係加強法案」及「台灣關係法立法四十五周年決議案」，這顯示出默克利對台灣強而有力的支持。

賴總統表示，除了強化安全合作，希望台灣和美國共同努力打造可信賴的供應鏈，持續深化台美經貿夥伴關係；他期盼在美國國會的支持下，台美避免雙重課稅的法案可以盡快在今年完成立法，打造更完善的經貿交流環境，共同提升台美雙向投資、產業合作以及經濟韌性。

賴總統也提到，台灣將不卑不亢、維持現狀，以維持區域的和平穩定，以及將永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯、併吞，也堅持中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人共同決定；台灣持續增強國防力量，不論是透過軍事採購或國防自主，都會盡力來做。

默克利則表示，訪團此刻訪台要再次強調台美間連結非常重要，儘管需要面對最嚴肅的議題，但他要先恭賀台灣終止日本廿七連勝，贏得世界棒球十二強冠軍，相信這場勝利將會永留台灣人民記憶。