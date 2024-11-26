幕後／賴清德是資深球迷！向冠軍選手討教滑球、大談直球奧妙

中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，總統府今舉辦「台灣英雄派對」，賴清德總統與副總統蕭美琴親自接見國手。賴總統與球員交流時，大談棒球經，他特別向中華隊投手黃子鵬請教如何投滑球，賴總統還向一旁的總統府秘書長潘孟安解釋，二縫線與四縫線直球的差異。

賴總統致詞時，恭喜「台灣英雄」為我國贏得世界級冠軍，將台灣推上世界第一，讓國際社會看見台灣。他也感謝中華職棒、教練團及所有情蒐、後勤、防護小組同仁的辛苦與付出，這是大家共同努力的結果。賴總統強調，相信只要台灣團結，我們一定可以走得更遠。

據了解，在今天的台灣英雄派對現場，「資深球迷」賴總統也與代表團成員暢聊，聊到投球，賴總統隨即請幕僚到辦公室拿棒球，現場請教「老虎」黃子鵬如何投滑球與變化球。

與多數投手採取上肩投球方式不同，黃子鵬是較為少見的低肩側投投手，黃在球場上除了直球，球路刁鑽的滑球、變速球也是他的重要武器。賴總統在現場特別與黃子鵬交流，大談不同球路握球法，並研究低肩側投的球路及特點。

據了解，這時在一旁的潘孟安詢問，「（投球）一定要依著這個縫線嗎？」黃子鵬馬上現場示範，賴總統在一旁也搭腔「這是二縫線」，說到「四縫線」時，賴總統更分析「四縫線球比較容易上來（上竄）」，賴總統還在現場拱黃子鵬「要不要秀一下」，三人討論相當熱烈。幕僚表示，賴總統對各種球路的分析，更看得出「資深球迷」並非浪得虛名。

黃子鵬與賴總統談話時，表示他自己在台南就讀南英商工，曾經夢想當隨扈，賴總統聽聞後，隨即幽默表示「今天可以試試」，還轉身向潘孟安介紹，「這是我今天的新隨扈」，現場氣氛熱絡。