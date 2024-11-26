賴清德：沒有過去的雖敗猶榮 哪有今天的台灣英雄

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，賴清德總統下午接見代表隊後，晚間在臉書寫到，「世界第一！台灣尚勇！謝謝最棒的Team Taiwan」。

賴總統表示，今天的台北街頭非常熱鬧，沿路都是熱情的球迷，為世界第一的台灣英雄喝采。總統府也盛大舉行接見儀式，三軍儀隊列隊搭起劍門，迎接台灣英雄凱旋歸國。

賴總統臉書寫到，傑憲出國表前說：「希望可以成為台灣的驕傲」。龍貓總教練也說：「我們在爭取自己的歷史和故事。」「現在，Team Taiwan都做到了！每一位球員和教練，每一位後勤防護與情蒐夥伴，都是台灣的驕傲！」

賴總統表示，沒有過去的雖敗猶榮，哪有今天的台灣英雄。「我相信，台灣的國球不是贏球，台灣的國球是全力以赴、永不放棄的精采好球。從現在開始，世界冠軍，就是我們台灣人的共同記憶，我們可以告訴自己：台灣尚勇！只要全力以赴、勇敢打拚，沒有什麼不可能！」