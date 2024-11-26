12強賽奪冠 蔡英文：感受台灣人最團結時刻
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，前總統蔡英文晚間表示，她在訪加拿大時，感受到全體台灣人最團結的時刻。這也說明了，台灣人不管是面對全球性的地緣政治挑戰，還是站在賽場上與對手拚搏，只要我們團結、充滿自信，就能展現韌性，拚出好成績。
蔡英文20日啟程加拿大，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分受邀在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，今天清晨返台。
蔡英文晚間在臉書貼文表示，她已經完成了加拿大訪問之旅，順利返抵台灣。「我們在加拿大，向來自全世界關心安全議題的專家、學者、政府官員，表達台灣期待與所有具有相同立場，以及共享民主、自由價值的夥伴，攜手面對全球性的挑戰，與威權主義的擴張。」
蔡英文表示，在訪問期間，遇到了許多熱情的台灣人，給訪團加油、打氣，甚至還收到了手寫的鼓勵信函，真的非常溫暖。此外，這幾天，國人們都沈浸在台灣棒球隊Team Taiwan奪冠的榮耀中，她也在國外向各國貴賓們分享這份喜悅，用棒球向他們介紹台灣。
蔡英文也謝謝長榮航空的機組人員，在此行給訪團的照顧，讓他們能好好準備、好好休息，一起為了台灣打拚。
她說，也很高興在訪加拿大時，感受到全體台灣人最團結的時刻。這也說明了，台灣人不管是面對全球性的地緣政治挑戰，還是站在賽場上與對手拚搏，「只要我們團結、充滿自信，就能展現韌性，拚出好成績！台灣加油！」
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