會見吳釗燮 默克利：持續協助台灣防衛、避免雙重課稅

國家安全會議秘書長吳釗燮今天會見美國「國會與行政部門中國委員會」（CECC）共同主席、聯邦參議員默克利（Jeff Merkley），默克利表示，儘管美國政府正值政權交接，他對台美關係的未來發展樂觀且深具信心。未來他也將持續在國會就協助台灣建構防衛能力、推動避免雙重課稅等議題大力助我。

雙方在會見中就對抗威權主義擴張、我國發展不對稱戰力，以及建構全社會防衛韌性等議題深入交換意見。美國在台協會台北辦處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆也在座。⁩

吳釗燮提到，中國與俄羅斯、伊朗及北韓等威權國家（CRINK）近年企圖擴大其威權主義影響力，對全球民主與人權構成威脅。台灣站在面對威權主義的最前線，目標簡單明確，就是要堅定與美國等全球民主夥伴站在一起，共同抵抗威權擴張，並且在捍衛民主、人權、自由、法治等價值時毫不妥協。

吳釗燮強調，感謝美國持續透過「總統提用權」（PDA）及「外國軍事融資」（FMF）等方式協助台灣。台灣近年持續推動軍事改革、增加國防預算，並聚焦發展不對稱戰力，堅定強化自我防衛能力。台灣也希望未來在無人機等領域加入國際民主供應鏈，貢獻自身精良的製造能力，並與美方深化合作。

默克利表示，台灣在美國國會獲得的跨黨派支持無庸置疑，他與共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）共同提出多項友台法案即為明證。儘管美國政府正值政權交接，他對台美關係的未來發展樂觀且深具信心。未來他也將持續在國會就協助台灣建構防衛能力、推動避免雙重課稅等議題大力助我。

默克利對台灣發展不對稱戰力表示高度肯定，並提到從烏俄戰爭中觀察到戰場型態的重大改變，顯示不對稱戰力在當代戰場的顯著效益。默克利也讚揚台灣在應對地震等天災時展現的應變能力。