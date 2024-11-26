賴總統接見美參議員默克利 持續深化台美經貿夥伴關係

賴清德總統上午接見「美國聯邦參議員兼『美國會與行政部門中國委員會』（CECC）共同主席默克利（Jeff Merkley）訪問團」時表示，除了強化安全合作，希望台灣和美國共同努力打造可信賴的供應鏈，持續深化台美經貿夥伴關係，打造更完善的經貿交流環境，並為區域和平穩定以及世界的繁榮發展，做出更多貢獻。

訪賓一行由外交部長林佳龍及美國在台協會台北辦事處處長谷立言陪同，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。

賴總統致詞表示，默克利上次訪台是在2000年，睽違24年後在重要的時間點再度來訪，用具體行動表達對台灣的支持，他感謝默克利參議員長期以來在美國國會為台灣發聲，提出多項友台倡議，支持強化台美關係，拓展台灣的國際空間。

賴總統指出，45年前美國國會通過的「台灣關係法」，已經成為台美推動安全合作以及發展全面夥伴關係的重要基石。默克利分別在去年與今年與盧比歐參議員，共同提出「台灣關係加強法案」以及「台灣關係法立法45週年決議案」，這顯示出默克利參議員對台灣強而有力的支持。

賴總統提到，24年來，台灣已有很大轉變，唯一不變的是中國對台灣的威脅越來越大。台灣將不卑不亢、維持現狀，以維持區域的和平穩定。以及將永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯、併吞；也堅持中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人共同決定。

賴總統說，台灣持續增強國防力量，不論是透過軍事採購或國防自主，都會盡力來做。在蔡英文前總統執政前，台灣GDP是新臺幣17兆元，國防預算占1.8%，約3千億元；蔡前總統執政8年後，去年GDP是新台幣23兆元，國防預算占2.5%，約6千多億元。8年來增加了80%的國防預算，未來在不對稱戰力之下，也會持續增強國防力量，向國際社會展現我們守護國家的決心。

總統接著說，台灣將持續增強經濟韌性。2011年台灣的對外投資，中國占8成；在去年年底，中國僅占11.4%，美國則占約42%，不再把雞蛋放在一個籃子裡，而是在全球民主供應鏈裡持續加強合作。台灣希望與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻力量，維護區域的和平穩定。

總統指出，除了強化安全合作，希望台灣和美國共同努力，打造可信賴的供應鏈，促進世界的繁榮發展。近年來「台美21世紀貿易倡議」的推動，持續深化臺美經貿夥伴關係，相信後續的談判將達成更豐碩的合作成果。

總統表示，期盼在國會的支持下，台美避免雙重課稅的法案可以盡快在今年完成立法，打造更完善的經貿交流環境，共同提升台美雙向投資、產業合作以及經濟韌性。

默克利致詞時表示，訪團此刻訪台要再次強調台美間連結非常重要。儘管需要面對最嚴肅的議題，但他要先恭賀台灣終止日本27連勝，贏得世界棒球12強冠軍，相信這場勝利將會永留台灣人民記憶。

默克利指出，他在2000年以州議員身分訪台時，看到台灣蓬勃的民主，便成為終身的台灣支持者。在擔任美國參議員後，更致力推動台美關係。他與盧比歐所屬不同政黨，但兩人團結一致支持台灣，共同提出「台灣關係加強法案」，並合作制定多項重申台美關係的決議。