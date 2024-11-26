賴總統讚中華隊「讓世界不只看見台灣半導體，還有棒球」

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，代表隊成員今天在「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行後進入總統府，賴清德總統、副總統蕭美琴接見，賴總統感謝代表隊將台灣推上世界第一，讓國際社會知道「台灣不是只有半導體，台灣還有棒球。」

賴總統致詞表示，他的高興無法用筆墨形容，有點像剛結婚、娶媳婦或考上高中聯考時的高興。他代表全國人民恭喜Team Taiwan所有台灣英雄，為國家贏得第一座歷史上世界級冠軍，將台灣推上世界第一，也讓國際社會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，台灣還有棒球。

總統也肯定球隊將士用命，從台北大巨蛋的分組預賽，到東京巨蛋超級循環賽，場場精彩，每一個防守、投球、打擊，處處都看到球員的美技，尤其最後一場冠亞軍賽，感謝隊長陳傑憲、捕手林家正2支全壘打得到4分，完封日本、創下歷史紀錄。

總統說，這場勝利阻止了日本的27連勝繼續往前走，也打破了日本國家隊連續5000多個日子沒有被完封，但更難得的是，台灣贏得勝利之後，在總教練曾豪駒帶領之下，球隊圍著投手丘，脫下帽子跟觀眾表達感謝，跟其他球隊表示敬意。

賴總統也讚揚曾豪駒婉謝在日本職棒勝地東京巨蛋開香檳，這種謙卑的精神，讓國際社會看到不只贏得球賽，還贏得尊敬。陳傑憲致詞時則一度哽咽，他說，他從沒想過台灣人民會為他如此驕傲，也沒想過他們能用球季，讓世界看見台灣，「一切的一切，超乎我的想像」。

接見尾聲，賴總統也鼓勵球員拿到國光獎金後，還在由於是否結婚的可以結婚，猶豫不要生孩子的可以生孩子，考量台灣隊多位隊員升格新手爸爸、二寶爸，賴總統特別致贈印有「未來做總統」的嬰兒包屁衣給台灣隊。代表團則回贈一顆全體球員的簽名球。