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總統：盼台美避免雙重課稅 盡快在今年底完成立法

中央社／ 台北26日電
美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判。圖／聯合報系資料照片
美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天接見美國聯邦參議員兼「美國會與行政部門中國委員會」共同主席默克利所率訪團表示，期盼在國會的支持下，台美避免雙重課稅的法案可以盡快在今年完成立法，打造更完善的經貿交流環境，共同提升台美雙向投資、產業合作以及經濟韌性。

總統上午在外交部長林佳龍、國安會副秘書長徐斯儉陪同下接見美國聯邦參議員兼「美國會與行政部門中國委員會」（CECC）共同主席默克利（JeffMerkley，另譯莫克利）訪問團。

總統致詞時說，默克利上次訪問台灣是在2000年，睽違24年後在重要的時間點再度來訪，用具體行動表達對台灣的支持。感謝默克利長期以來在美國國會為台灣發聲，提出多項友台倡議，支持強化台美關係，拓展台灣的國際空間。

總統表示，24年來，台灣已有很大轉變，唯一不變的是中國對台灣的威脅愈來愈大。台灣將不卑不亢、維持現狀，以維持區域的和平穩定，以及將永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯、併吞，也堅持中華民國台灣的前途必須由2300萬人共同決定。

總統說，將持續增強國防力量，不論是透過軍事採購或國防自主，都會盡力來做。在前總統蔡英文執政前，台灣GDP是新台幣17兆元，國防預算占1.8%，約3000億元；蔡英文執政8年後，去年GDP是新台幣23兆元，國防預算占2.5%，約6000多億元。

他表示，8年來增加了80%的國防預算，未來在不對稱戰力之下，也會持續增強國防力量，向國際社會展現守護國家的決心。

他進一步說，政府也將持續增強台灣的經濟韌性。2011年台灣的對外投資，中國占8成；到去年底，中國僅占11.4%，美國則占約42%，台灣不再把雞蛋放在一個籃子裡，而是在全球民主供應鏈裡持續加強合作。台灣希望與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻力量，維護區域的和平穩定。

除了強化安全合作，總統希望台灣和美國共同努力，打造可信賴的供應鏈，促進世界的繁榮發展。近年來「台美21世紀貿易倡議」的推動，持續深化台美經貿夥伴關係，相信後續的談判將達成更豐碩的合作成果。

總統期盼在國會的支持下，台美避免雙重課稅的法案可以盡快在今年完成立法，打造更完善的經貿交流環境，共同提升台美雙向投資、產業合作以及經濟韌性。

默克利致詞時恭賀台灣終止日本27連勝，贏得世界棒球12強冠軍，相信這場勝利將會永留台灣人民記憶。

默克利提到2000年以州議員身分訪台時，看到台灣蓬勃的民主，便成為終身的台灣支持者。在擔任美國參議員後，更致力推動台美關係。他與參議員盧比歐所屬不同政黨，但兩人團結一致支持台灣，共同提出「台灣關係加強法案」，並合作制定多項重申台美關係的決議。

他強調，將會持續在各領域全力強化台美關係，包括軍事安全、加強與世界連結，以及強化國家面臨氣候變遷、自然災害等各項挑戰的韌性。訪團在美國政權交接之際來訪，就是希望重申美國的參眾兩院都會跨黨派團結支持台灣，並期盼未來持續推動台美夥伴關係。

台美關係 國防預算 美國

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