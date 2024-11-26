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立委主張政府撥補勞保常態化 盼凝聚共識加速修法

中央社／ 台北26日電
民眾黨立委林國成26日舉行「勞保財務政府最終責任入法」公聽會，與會立委、專家學者、勞工代表多認為政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。記者葉冠妤/攝影
民眾黨立委林國成26日舉行「勞保財務政府最終責任入法」公聽會，與會立委、專家學者、勞工代表多認為政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。記者葉冠妤/攝影

民眾黨立委林國成今天舉行「勞保財務政府最終責任入法」公聽會，盼能修法讓政府撥補常態化，並加速修法時程；與會官員則指出，若以法律規定政府最終責任，必須先考量財源等問題。

林國成透過新聞稿表示，政府這幾年透過撥補方式挹注勞保基金，雖暫時舒緩危機，但因欠缺法律規定的政策性撥補，隨時可能喊停，他在上會期提出勞工保險條例修法，規定最終責任法制化、政府撥補常態化。

林國成今天邀勞工代表、學者專家及政府官員，舉行「勞保財務政府最終責任入法」公聽會，針對政府對勞保基金的最終責任法制化進行討論，希望凝聚共識，加速修法時程。

與會的國民黨立委羅智強表示，勞保關係到千萬勞工的退休生活，政府維持勞保永續存在，應該是責任、而不是恩給式政策。民眾黨立委陳昭姿說，政府多次保證勞保永續存在，卻不願意推動修法、不願讓承諾化為具有拘束力的法律。

台灣大學國發所副教授辛炳隆、文化大學勞動所助理教授陳立儀報告時都指出，台灣的勞工保險制度為公辦公營，有社會保險及政府強制給付的性質，因此由政府負起最終責任，在學理上完全站得住腳。

政治大學勞工所教授劉梅君認為，勞工保險涉及勞動者生老病死的保障與權益，是台灣社會安全體系中最重要的一環，勞保財務的穩健與否，關係到所有勞動者及家庭的福祉、社會的安定和諧，因此支持修法、呼籲政府應負起勞保最終撥補責任。

中華民國全國職業總工會理事長楊芸蘋表示，從保障社會信任與安定、避免系統性風險及維護社會正義與公平3個面向觀察，政府維持勞保制度永續發展責無旁貸。

勞動部勞動保險司長陳美女、勞保局長白麗真表示，尊重立法院修法、會持續聽取各界意見，但未表態是否主動推出勞動部版本。

行政院主計總處副主計長陳慧娟、財政部次長阮清華則分別就勞保財務與政府財政狀況提出說明，並指出法律規定政府最終責任，必須先考量財源等問題。

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