陳傑憲哽咽：記住拿冠軍的滋味「我們是台灣的驕傲」

台灣隊於世界12強棒球賽拿下隊史首冠，今天獲賴總統接見，隊長陳傑憲致詞時哽咽表示，感謝能與隊友們一步一步走到最頂點，他沒想過有辦法拿冠軍，也沒有想過這個世代有辦法拿到世界冠軍，「往後我們能抬頭挺胸走向世界舞台、迎向國際」。

總統賴清德、副總統蕭美琴下午接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，並贈禮台灣隊選手與教練團，由包辦MVP、打擊王、最佳外野手以及最佳防守球員4大獎的陳傑憲代表致詞。

陳傑憲表示，他賽前曾跟隊友說，大家雖不看好，但只要把心凝聚起來，專注於打球與相處過程，一步一步慢慢走，就會有好成績，之後以實力前進東京；在日本時，看到隊友與教練團很認真努力，每場比賽很有自信的眼神與態度，覺得台灣隊可以創造很多的不可能。

談到隊友，陳傑憲紅了眼眶並哽咽表示，感謝能與隊友們一步一步走到最頂點，他沒想過有辦法拿冠軍，也沒有想過這個世代有辦法拿到世界冠軍，但謝謝這個世代，「我們的努力被世界看見，謝謝教練團帶著我們往世界闖，拿下了世界冠軍」。

陳傑憲向隊友喊話，「記住拿冠軍的滋味，我們是台灣人民的驕傲」，希望往後能夠代表台灣拿到更好的成績。

台灣隊才完成英雄大遊行，陳傑憲說，看到台灣人民揮手、為台灣隊歡呼，心裡很感動；過去自認渺小，沒辦法讓大家知道自己是誰，也從未想過能讓台灣人民引以為傲，更沒想過能用球技讓世界看見台灣，很謝謝教練團、後勤團隊，讓世界真的看見台灣了，「往後我們能抬頭挺胸走向世界舞台、迎向國際」。

中華職棒會長蔡其昌致詞時則說，「報告總統，世界冠軍杯幫你拿回來了」，也是幫台灣人民拿回來了；台灣隊最大特質就是沒有人服輸，就算不被看好，照樣以完封方式奪冠，這叫做奇蹟，但奇蹟是給準備好且相信自己的人。

蔡其昌強調，謝謝國家給了最強大的支持，也謝謝所有台灣人，不論在台灣還是東京，台灣人不分你我、族群或藍綠白，只要團結一定克服所有困難，「要努力成為世界棒球的強國」。

蔡其昌大讚陳傑憲是「勇於承擔的人」，像大哥哥般傾聽隊友心聲、給予安慰，而教練團有在美國大聯盟大殺四方的王建民、神鬼調度的林岳平、台灣強棒當打擊教練，以及情蒐小組一年來的布局，台灣隊告訴全世界，台灣隊投手不是火牛陣，而是鐵牛陣。