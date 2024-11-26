賴總統接見美參議員莫克利 持續深化台美經貿夥伴關係

賴清德總統26日接見「美國聯邦參議員兼『美國會與行政部門中國委員會』（CECC）共同主席莫克利（Jeff Merkley）訪問團」時表示，除了強化安全合作，希望臺灣和美國共同努力打造可信賴的供應鏈，持續深化臺美經貿夥伴關係，打造更完善的經貿交流環境，並為區域和平穩定以及世界的繁榮發展，做出更多貢獻。

賴總統致詞時，莫克利上次訪問臺灣是在2000年，睽違24年後在重要的時間點再度來訪，用具體行動表達對臺灣的支持。感謝莫克利長期以來在美國國會為臺灣發聲，提出多項友臺倡議，支持強化臺美關係，拓展臺灣的國際空間。

賴總統指出，45年前美國國會通過的《台灣關係法》，已經成為臺美推動安全合作以及發展全面夥伴關係的重要基石。莫克利分別在去年與今年與參議員盧比歐（Marco Rubio），共同提出《台灣關係加強法案》以及「《台灣關係法》立法45週年決議案」，這顯示出莫克利對臺灣強而有力的支持。

賴總統提到，24年來，臺灣已有很大轉變，唯一不變的是中國大陸對臺灣的威脅越來越大。臺灣將不卑不亢、維持現狀，以維持區域的和平穩定。以及將永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯、併吞；也堅持中華民國臺灣的前途必須由兩千三百萬人共同決定。

賴總統說，我們將持續增強國防力量，不論是透過軍事採購或國防自主，都會盡力來做。在前總統蔡英文執政前，臺灣GDP是新臺幣17兆元，國防預算占1.8%，約3千億元；蔡英文執政8年後，去年GDP是新臺幣23兆元，國防預算占2.5%，約6千多億元。8年來我們增加了80%的國防預算，未來在不對稱戰力之下，也會持續增強國防力量，向國際社會展現我們守護國家的決心。

賴總統接著說，我們也將持續增強臺灣的經濟韌性。2011年臺灣的對外投資，中國大陸占8成；在去年年底，中國大陸僅占11.4%，美國則占約42%，我們不再把雞蛋放在一個籃子裡，而是在全球民主供應鏈裡持續加強合作。臺灣希望與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻力量，維護區域的和平穩定。

賴總統指出，除了強化安全合作，我們希望臺灣和美國共同努力，打造可信賴的供應鏈，促進世界的繁榮發展。近年來「台美21世紀貿易倡議」的推動，持續深化臺美經貿夥伴關係，相信後續的談判將達成更豐碩的合作成果。也期盼在國會的支持下，臺美避免雙重課稅的法案可以盡快在今年完成立法，打造更完善的經貿交流環境，共同提升臺美雙向投資、產業合作以及經濟韌性。

最後，賴總統再次感謝訪賓遠道來訪，展現對臺灣堅若磐石的支持，我們繼續攜手合作，為區域的和平穩定以及世界的繁榮發展，做出更多貢獻，也祝福這次訪問能夠圓滿成功，對於臺灣留下深刻印象。

隨後，莫克利致詞時表示，訪團此刻訪臺要再次強調臺美間連結非常重要。儘管我們需要面對最嚴肅的議題，但他要先恭賀臺灣終止日本27連勝，贏得世界棒球12強冠軍，相信這場勝利將會永留臺灣人民記憶。

莫克利提到，他上次訪臺是在2000年，適逢臺灣第2次總統大選，當時大家都熱絡討論各項重要議題，從中可以感受到自由的氣息。他認為，民主在起步時就像一朵脆弱的花朵，需要精心培育才能成長茁壯。現在臺灣已舉辦8次總統大選，孕育出世上最強健的民主之一。他要恭賀賴總統當選，也恭喜臺灣對言論、集會及宗教自由做出堅定的承諾。

莫克利指出，這些年來，他的家鄉奧勒岡州與臺灣間有十分緊密的連結。奧勒岡州有兩個城市也與臺灣簽訂姐妹市，雙方有許多相互投資的機會與商業連結。

莫克利指出，他在2000年以州議員身分訪臺時，看到臺灣蓬勃的民主，便成為終身的臺灣支持者。在擔任美國參議員後，更致力推動臺美關係。他與盧比歐參議員所屬不同政黨，但兩人團結一致支持臺灣，共同提出《台灣關係加強法案》，並合作制定多項重申臺美關係的決議。他強調，他擔任美國參議員期間，將會持續在各領域全力強化臺美關係，包括軍事安全、加強與世界連結，以及強化國家面臨氣候變遷、自然災害等各項挑戰的韌性。訪團在美國政權交接之際來訪，就是希望重申美國的參眾兩院都會跨黨派團結支持臺灣，並期盼未來持續推動臺美夥伴關係。