總統點名林昱珉 有一件事不要跟王建民學習

總統賴清德今天接見12強棒球賽台灣隊代表團成員時，特別提到職棒統一獅球員陳傑憲等人說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」，他希望「餅總」林岳平明年可以帶著統一獅隊好好表現，他115年將在總統府迎接。

台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統府下午以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行。隨後，賴總統、副總統蕭美琴在總統府接見代表團成員，感謝讓世界看見台灣。

由於政府每年都邀台灣大賽的冠軍隊伍到總統府，展現對職業棒球運動的高度重視，今年職棒總冠軍是兄弟隊，賴總統致詞時特別說，他歡迎兄弟隊明年到總統府，也特別感謝吳俊偉、黃恩賜、曾頌恩、岳東華，「兄弟真的是兄弟」，非常強，攻守俱佳。

熱愛棒球的賴總統在台南市長時期就成頭號獅迷，他因此點名統一獅球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，他說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」。賴總統講完，馬上引發哄堂大笑。

賴總統接著說，陳傑憲跟他說，雖然沒有拿到全國冠軍但是拿到世界冠軍。賴總統也說，希望統一獅隊總教練林岳平明年可以帶著統一獅隊好好表現，他115年在總統府迎接。

賴總統說，他與總統府秘書長潘孟安一起看球，潘孟安不斷稱讚屏東孩子吳俊偉。另外，賴總統也稱曾頌恩是「巨蛋王」，不只在台北大巨蛋有好成績，現在連東京巨蛋也有曾頌恩的好表現。

總統接著一一唱名每一位選手的表現與特色，特別感謝旅外回來的投手林昱珉和捕手林家正。

賴總統問林昱珉是否記得10年前的U122世界盃棒球賽，他曾以台南市長身分幫林昱珉加油，還準備當時的照片送給林昱珉。

總統說，希望林昱珉能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，有一點不要跟王建民學習，不要受傷。國人期待很深，希望能夠持續在美國大聯盟發光發熱，持續為國爭光。

提到林家正，總統變身資深球評，他說，林家正上場打全壘打那一次，他跟潘孟安說，林家正打擊非常好、前面幾場球賽，擊球點都非常好，只是稍微打高一點，如果揮棒角度能夠高一點，就是長打好手，沒想到，話一講完，林家正就打出全壘打。潘孟安一直都不相信他棒球比較行，還跟他說，自己也是少棒的選手，一直到林家正全壘打那一刻，潘孟安才甘拜下風。

最後，總統強調，成果是大家共同努力，在國內，都是為球隊爭取最大成績最大光榮，可是出國的時候都是同一個隊伍都是Team Taiwan，不管來自哪一隊，出國就是一個隊伍，今天在國際棒球賽上得到好的成績也向國人示範了一個國內競爭、國外團結，只要台灣團結，「我們就可以走得更遠」。

賴總統也感謝富邦悍將的球員江國豪、張奕，他並說，特別注意到張奕的直球都150幾公里，變化球、滑球都非常犀利，他謝謝選手們為國家所做的一切。